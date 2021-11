Netflix irrumpe en el mundo de los videojuegos con un modelo de negocio que puede cambiar la industria

La industria del videojuego no deja de ganar adeptos. Se trata de uno de los mercados de más rápido crecimiento y de mayor proyección. Hoy en día, este sector no se reserva única y exclusivamente a los más pequeños de la casa como antaño, sino que hasta los más mayores han probado alguna vez las mieles de esta tecnología. Este es el motivo de que, en 2020, los ingresos de la industria superasen a los de otros grandes sectores como el cine, alcanzando los 179.700 millones de dólares, según MarketWatch.

Estas cifras han provocado la entrada en el mercado de gigantes tecnológicos como Amazon, Alphabet o Apple. Sin embargo, Netflix ha llegado para cambiar las reglas del juego. La multinacional del streaming acaba de lanzar sus primeros cinco videojuegos para Android.

Netflix no cobrará un suplemento por jugar

Hasta aquí, nada resultaría extraño, otra tecnológica tentada por las grandes posibilidades de facturación de esta industria. No obstante, estos juegos se han lanzado a través de la propia plataforma de Netflix para que cualquier usuario pueda disfrutar de ellos sin necesidad de abonar un suplemento.

Si bien el modelo tradicional ya estaba virando drásticamente hacia un sistema basado en la publicidad y en las compras dentro del videojuego, la iniciativa de Netflix puede golpear severamente a la industria, ya que se centraría en un modelo de suscripción que no solamente ofrecería juegos, sino al que también se sumarían series y películas.

Es decir, Netflix no ha acudido a este sector como una forma de aumentar los ingresos a través de la diversificación, sino como una manera de incrementar el valor de su producto y, así, aumentar el nivel de captación y fidelización de su plataforma de streaming. Esto ocurre en un momento en el que las diversas plataformas de transmisión en video están compitiendo por reunir la mayor cuota de suscriptores.

De hecho, es un movimiento que puede ir ligado al notable crecimiento de Disney +. Según un estudio realizado por Parrot, la participación de Netflix en el interés de la demanda mundial cayó por debajo del 50% por primera vez durante el segundo trimestre de este año. Mientras tanto, si a principios de enero, Disney contaba con 84,9 millones de suscriptores en su plataforma de streaming, a finales del tercer trimestre ya contaba con 103,6 millones en todo el mundo.

No obstante, Netflix sigue siendo el rey de la industria, ya que cuenta con 209 millones de usuarios alrededor de todo el mundo, aunque su crecimiento se ha ralentizado en gran medida quedando muy por debajo de las previsiones de la compañía.

El pasado miércoles 3 de noviembre, día del lanzamiento de los cinco videojuegos, Netflix alcanzó un valor por título en la bolsa de Nueva York de 688,29 dólares, un crecimiento de cerca de 11 dólares con respecto a la jornada anterior.

Los cinco títulos pronto estarán disponibles en Apple

Tal y como señalaron desde Netflix, los títulos están incluidos en la propia suscripción de la plataforma. Además, no incluirá publicidad ni se necesitarán compras adicionales, según Mike Verdu, el flamante fichaje veraniego de la compañía, proveniente del departamento de videojuegos de Facebook. Precisamente, la contratación el pasado julio del ahora vicepresidente de desarrollo de videojuegos de Netflix fue la primera noticia que hizo pensar que la empresa quería entrar con fuerza en esta industria.

Por otro lado, a pesar de que los cinco títulos solo están disponibles en dispositivos con sistemas Android, la compañía ya ha anunciado que próximamente se lanzarán también en dispositivos de Apple.

En concreto, la oferta inicial incluye Stranger Things: 1984 y Stranger Things 3: The Game, Shooting Hoops, Card Blast y Teeter Up. Cabe destacar que los videojuegos no están disponibles en las cuentas para niños, además de que se necesita un pin para poder acceder a ellos.