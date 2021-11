Jeff Bezos, de nuevo derrotado por Elon Musk: Blue Origin pierde el juicio contra la NASA por un contrato de 2.900 millones

Nuevo varapalo judicial para Jeff Bezos y Blue Origin en la carrera por conquistar el espacio. El Tribunal de Reclamaciones Federales de Estados Unidos ha fallado en contra de la compañía espacial de Bezos en su demanda contra la NASA por la adjudicación de un contrato de 2.900 millones de dólares a SpaceX, fundada por Elon Musk.

En la carrera por conquistar el espacio en el que ambos multimillonarios están inmersos, lograr un contrato con la NASA representa un punto de inflexión y una clara victoria, que en esta ocasión se apuntó Musk. A principios de año, la NASA hizo pública su decisión de adjudicar a SpaceX el contrato para llevar a los astronautas a la superficie lunar en las próximas misiones Artemis, en detrimento de Blue Origin.

Ante lo que consideró una adjudicación "injusta" y un claro ejemplo de favoritismo hacia su gran rival, Blue Origin respondió en julio demandando a la agencia espacial ante la Oficina de Contabilidad del Gobierno de Estados Unidos (GAO). El organismo desestimó la apelación de la compañía espacial de Bezos, centrada en demostrar que la NASA "no tuvo en cuenta los requisitos de seguridad clave de los vuelos" en el proceso de adjudicación. Blue Origin optó entonces por recurrir la decisión ante una instancia judicial superior, cuyo dictamen tampoco le ha sido favorable.

La NASA ya ha anunciado que los trabajos con SpaceX se reanudarán "tan pronto como sea posible". Asimismo, le ha mandado un mensaje de esperanza a Blue Origin al asegurar que "habrá próximas oportunidades de asociación para establecer una presencia humana a largo plazo en la Luna".

Por su parte, la compañía espacial de Jeff Bezos ha sostenido en un comunicado publicado por la CNBC que su único interés era y es devolver a los astronautas a la Luna de forma segura, para lo cual es necesario "un proceso de adquisición sin prejuicios junto con una política sólida que incorpore sistemas redundantes y promueva la competencia".

Breaking – Jeff Bezos' Blue Origin loses lawsuit against NASA over the HLS lunar lander contract, with Judge Hertling siding with the agency and SpaceX in ruling:https://t.co/iX7y2DlxiF