España se ofrece como escenario audiovisual a las productoras

Para muchos territorios ser elegido escenario de una película, una serie de televisión o un videoclip supone incorporarse a un motor económico que mueve desde técnicos, a alojamientos o empresas de transporte y convertirse en destino turístico .

Impulsar todo el potencial que ofrece nuestro país, al que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, definía en julio ante responsables de gigantes como Amazon, Apple, Netflix, Sony o Disney, como "el escenario de rodaje prefecto" es el objetivo del Shooting Locations Marketplace, que reunirá durante los próximos días 21 y 22 en Valladolid a algunos de los principales ojeadores de escenarios de rodaje y los destinos españoles que se postulan como localizaciones de producciones de cine, televisión, publicidad, música, videojuegos, etc.

Plataforma de negocio

La filosofía de Shooting Locations Marketplace es la de ofrecer a los agentes implicados en el desarrollo de proyectos audiovisuales "una plataforma comercial y de negocio, un lugar de trabajo que contribuya a la promoción de España como destino de rodajes y al fortalecimiento de esta industria que vive un momento de crecimiento y expansión.

Un mercado de contratación con vocación internacional y que va a contar con la participación de representantes de diez países. Reino Unido, Portugal y Bruselas estarán presentes a través de sus respectivas Film Commissions y el 65 por ciento de los localizadores inscritos proceden de Estados Unidos, Gran Bretaña, Rumanía, Alemania, Canadá, Italia y Malta.

Se trata de profesionales con amplia experiencia, que trabajan para grandes producciones de estudios y plataformas como Marvel, HBO, Palma Pictures, Netflix, Mediapro, Globomedia, Baelsberg, Franco Films, 22Locations, entre otras.

Becky Brake, Lori Balton, James Lin, Robert Boake, Leann Emmert, Valerio Marelo, Tate Aráez, Jaume Jordana, Eduardo Rodrigálvarez, Dow Griffith y John Rakich, presidente de la Locations Manager Guild International, son algunos de los localizadores que mantendrán entrevistas de trabajo con los destinos participantes.

En la trayectoria de estos profesionales figuran grandes títulos de películas y series de televisión como Piratas del Caribe, Misión Imposible, Juego de Tronos, La casa de papel, El mito de Bourne, Argo, Gran Hotel Budapest, Black Mirror, Wonder Woman 84, New Amsterdam, etc.

Trabajo colaborativo

"Llevo 30 años haciendo esto y no puedo imaginar un trabajo más gratificante. Es colaborativo y siempre diferente", así define Lori Balton su labor como localizadora de escenarios para todo tipo de rodajes. Entre sus trabajos más recientes figuran Top Gun: Maverick, proyectos con Aaron Sorkin para Amazon y Damien Chazelle para Paramount, una serie con HBO "

"En Shooting Locations Marketplace espero descubrir tanto nuevos escenarios como empresas de servicios para la producción, porque el plan de rodaje requiere una investigación previa sobre cuestiones logísticas como permisos, alojamiento, transportes, empresas auxiliares, etc.".

La oferta de destinos presente en la Feria incluye, además de Portugal, Reino Unido y Bruselas, a Canarias, Mallorca, Navarra, La Rioja, Costa Blanca, Castilla y León, Valencia, Madrid, Córdoba, Bilbao, Zaragoza, Andalucía, Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Riaza, Gran Canaria y Tenerife