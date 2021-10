Cüimo, el primer marketplace de motos en España, logra financiación para crecer y expandirse

Cüimo, la start-up especializada en la intermediación en los procesos de compraventa de motos (nuevas y de segunda mano) cerró una ronda de financiación con el objetivo de escalar su crecimiento y expansión. "El interés por parte del mercado ha sido increíble. Ahora tenemos el privilegio de contar con grandes socios, motivados y comprometidos con el proyecto", subraya Enrique Adrién, CFO de la compañía.

Y es que los inversores supieron valorar el potencial de Cüimo, que con tan solo 6 meses desde su lanzamiento (finales de 2020) ha conseguido captar ya la atención de muchísimos amantes de las dos ruedas.

"Nacimos hace muy poquito y el crecimiento mensual en número de usuarios está siendo increíble, superior al 115% mes a mes. Ahora contamos con más de 250.000 usuarios únicos y más de 3.000 motos publicadas a tiempo real en Cüimo", abunda Adrién. El objetivo de la ronda es escalar la compañía a nivel nacional y convertirse en la web de referencia para comprar una moto con la máxima seguridad y con procesos 100% digitales.

La idea de Cüimo, cuyo nombre viene de "CUIdamos tu MOto", nace a raíz de una mala experiencia por parte de uno de sus socios fundadores, Jaime Álvarez, en la compra de una moto. "Vi por internet una moto de segunda mano que estaba en Salamanca. A priori la moto se encontraba bien, por lo que decidí desplazarme desde Madrid para comprarla y traérmela a casa. Mi sorpresa vino cuando la moto no estaba tan bien como parecía y me habían contado, además resulta que la gestora que me proponía el vendedor estaba cerrada (era sábado)".

"Finalmente -explica-, la desconfianza me hizo volverme a casa sin moto, pagando un billete de Ave de vuelta que no tenía previsto y habiendo desperdiciado el fin de semana Contándole esto a mi amigo (y cofundador) Álex, hicimos de la necesidad virtud y decidimos crear una plataforma que evite este tipo de situaciones y otorgue la máxima seguridad a los usuarios, tanto compradores como vendedores. Una web en la que cualquiera pueda publicar su moto de forma gratuita, y que permita realizar todos los trámites necesarios en una compraventa: desde la revisión de la moto, pasando por el cambio de nombre ante la DGT de manera 100% online, o el transporte a casa del comprador, entre otros. Además, nos encantaba la idea de crear un escaparate digital que permitiera comprar una moto a distancia con la máxima seguridad, algo que no se da en el mercado de segunda mano, que está muy sobrelocalizado. Con Cüimo conseguimos ofrecer mucha más oferta a golpe de clic para compradores y mucha más demanda para los vendedores, es un win win".

A partir de entonces se pusieron a rodar, nunca mejor dicho, y hablaron con talleres (actualmente cuentan con talleres Midas a nivel nacional), proveedores homologados de servicios de firma digital e incluso implementaron un software con la DGT para realizar los cambios de manera telemática. Todo este proceso, que duró más de un año de desarrollo con la pandemia de por medio, ha dado como resultado un Marketplace con un valor añadido muy característico y con un amplio catálogo de producto a lo largo y ancho de España.

La propuesta de valor de Cüimo es clara: otorgar la máxima seguridad y transparencia en todas las compraventas de las motos que se hayan publicado en su web. Para ello, ofertan una serie de servicios indispensables en toda transacción (revisión de la moto a domicilio o en taller, cambio de titular ante la DGT, transporte, redacción de contratos de compraventa, contratación del seguro ), apostando además por la tecnología y comodidad de sus usuarios con procesos de firma 100% digitales.

En concreto, su paquete más demandado es el "Cüimo full equip", que incluye la revisión de la moto (más de 50 puntos) en casa del vendedor por parte de un perito especializado, la firma digital del contrato de compraventa, el cambio de titular ante la Dirección General de Tráfico (DGT) de forma telemática y, finalmente, el transporte a casa del comprador. Con esto, la start-up ha conseguido unificar el mercado de compraventa de motos a nivel nacional, ya que muchos usuarios han podido comprar motos de otras provincias con la máxima seguridad y sin necesidad de desplazarse. "Muchos clientes de Madrid han comprado motos en Barcelona y viceversa. Actualmente estamos notando muchos usuarios de otras provincias más pequeñas preguntando por motos en otros lugares. Gracias a Cüimo tienen una oferta mucho mayor a tan solo un clic", destaca Adrién.

Tras la ronda de financiación la empresa busca acelerar y expandir su crecimiento.

Además, ofrecerá nuevos servicios contratables directamente a través de su plataforma, entre los que cabe hacer una mención especial a los seguros y a la financiación. "El crecimiento sostenido es nuestro foco en el medio plazo, creemos que la mejor forma para ello es diferenciarnos a través de la oferta de servicios de valor añadido para el motorista. Acabamos de implementar la contratación de seguros de moto y próximamente lanzaremos financiación para compras de motos entre particulares con muy buenas condicione"", asegura su CFO.