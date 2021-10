El retail une fuerzas y apuesta por la convergencia entre lo físico y lo digital para mejorar experiencia al cliente

digital en el sector Retail, que ha reunido en Madrid a los principales agentes del sector en una cita presencial que se ha podido seguir vía streaming. En el encuentro, organizado junto a Inetum, Gold partner de SAP, se ha debatido sobre la situación en la que se encuentra el sector tras la crisis originada por la Covid-19, sobre todo, a raíz del proceso de digitalización que están realizando las empresas.

La jornada ha sido inaugurada por Laureano Turienzo Esteban, presidente y fundador de la Asociación Española del Retail (AER). Turienzo ha destacado que el mundo del retail está viviendo el momento de cambio "más importante de la historia". La pandemia ha cambiado los modelos de consumo de las personas, obligando a las empresas a acelerar sus procesos de digitalización, sin embargo, "el retail no está adaptado del todo", ha matizado el presidente de AER.

En los últimos meses no es que los hábitos de consumo hayan dado un giro de 180 grados, si no que saltaron con los aires. De hecho, desde el inicio de la pandemia se han realizado la mayor cantidad de estudios sobre las nuevas formas de consumo y todos han sido erróneos. "Hemos observado como se disparaba el consumo de papel higiénico, de latas... Todos los algoritmos con predicciones fueron derrotados porque era imposible hace una previsión", ha asegurado Turienzo.

Ante esta digitalización surge la duda sobre si el ecommer acabará provocando la desaparición de la tienda física, una premisa para la que Turienzo es rotundo: "el comercio electrónico no va a destronar a lo físico, es absurdo, son complementarios".

Esta cuestión ha marcado la mesa rendoda, punto principal de la jornada, donde Francisco Valiente, head of Marketing & Digital en Mediamarkt Iberia; Diego Sebastian, Innovation & CX director de Mango; Francisco Argos, Retail & Consumer Goods Director de Inetum; Carlos Abellán, Data Analytics & Transformation director de Grupo Tendam y Fernando Herranz, director de Experiencia Digital en Leroy Merlin España han debatido sobre los próximos pasos a dar.

Los ponentes han debatido sobre la transformación digital que va más allá de la venta online, la gestión integral de los stocks, la omnicanalidad, el uso de la tecnología para mejorar la experiencia del cliente, la inteligencia artificial y big data en el futuro del retail y el futuro de las tiendas como puntos de reparto.

Sobre la convivencia entre lo físico y lo digital, desde Mediamark lo tienen claro. "Es vital la convergencia entre lo online y lo físico. Durante los meses de confinamiento duro, la empresa reaccionó rápido usando las tiendas como centros logísticos. Pudimos cubrir la demanda gracias a nuestras tiendas tiendas. Para nosotros son clave. No la vemos solo como un punto de compra venta, es una forma de acercarnos al cliente y darle ayuda y soluciones".

Sobre la integración de la tienda física y online, Abellán ha añadido que debe hacerse no solo desde la cadena de suministro "sino desde el punto de vista del cliente, que puede empezar la compra a través de la página web y terminarla físicamente y al revés".

Para poder acercarse al cliente es vital manejar los datos adecuados. "Hay que crear una relación con el cliente y eso se da cuando hay información y datos sobre el, para poder adelantarse a sus necesidades. La confianza también es clave, entender al cliente, que te vea como una ayuda, como alguien que ofrece soluciones", ha asegurado Valiente.

Sobre esto, Argos ha añadido que el sector debe "adaptar sus capacidades para dar mejor servicio, mayor valor y fidelizar al cliente. Para esto hace falta que todas las compañías tengan mayor colaboración. Si aunamos esfuerzos y abrimos el ecosistema seremos capaces de ser mas proactivos y tener anticipación a las necesidades que están por venir".

Europa, detrás de Asia y Estados Unidos

Europa se ha quedado algo más rezagada que China y Estados Unidos en cuanto a recuperar los niveles de consumo previos a la pandemia, algo que no preocupa demasiado al sector. "Las grandes empresas son americanas y asiáticas -Amazon y Alibaba- pero soy optimista. En España cuando hace falta ponerse las pilas lo hacemos y lo vamos a hacer. La transversalidad y la digitalización va a llegar", ha augurado Herranz.

Esta diferencia entre los territorios se debe en gran parte a que compañías como Amazon o Alibaba ofrecen unos recursos, como la inmediatez, contra los que no pueden luchar las empresas españolas, mucho menores en tamaño. Sin embargo, esto no juega del todo en contra. "No estamos sobrados de recursos y tiempos, pero lo disruptivo es el perfecto complemento. Las tiendas deben tener un valor más allá. El cliente llega a ellas con la decisión de compra ya hecha, porque está muy digitalizado, entonces hay que ir un paso más allá y sorprenderle con algo más de lo que busca", ha añadido Sebastián.

La jornada ha sido clausurada por Javier Pérez de Leza, Independent Advisor experto en Retail. Pérez de Leza ha querido poner el foco en los retos que se han conseguido gracias al Covid-19. "La pandemia ha conseguido que en solo tres meses se aceleren los procesos de digitalización, algo que hubiera tardado 5-6 años", ha destacado.