Bannwarth (BlaBlaCar): "El próximo paso de BlaBlaCar será salir a bolsa, posiblemente en 2022"

La recuperación de la movilidad desde el comienzo del verano ha devuelto el vigor a las compañías del sector. Es el caso de la plataforma de viajes compartidos BlaBlaCar, que ya ha conseguido volver a niveles prepandemia y planifica los siguientes pasos de la compañía. elEconomista ha hablado con Florent Bannwarth, director de operaciones de BlaBlaCar para España y Portugal, para conocer los objetivos a medio plazo de la plataforma.

¿Cómo se está recuperando BlaBlaCar de la pandemia?

Hay que tener en cuenta que empezamos 2020 con un crecimiento a doble dígito, íbamos un 18% justo antes de la pandemia. Durante tres meses estuvimos a cero, trabajando en el producto. Se volvió a activar un poco la movilidad en verano de 2020 y estuvimos en alrededor del 50-60% de 2019 y en octubre, con los cierres perimetrales, volvemos a situarnos alrededor del 30% de actividad hasta mayo. Cuando se levantan las restricciones, vemos una rápida activación, los usuarios tenían muchas ganas de volver a viajar y nos situamos a un 70% de actividad en las primeras semanas del verano. Hemos seguido creciendo hasta llegar a final de agosto en niveles ligeramente por encima de 2019.

¿Qué perspectivas tienen para final de año?

Pensamos, a vista de los datos de septiembre, que nos vamos a mantener en niveles de actividad previos a la pandemia. Para nosotros serían niveles muy altos, pues el segundo semestre de 2019 fue un periodo récord. Cerramos el mes de septiembre con récord de publicaciones que se explica por la gente que vuelve a la plataforma por la vuelta de la movilidad y por temas de ahorro, estamos en un momento complicado para mucha gente con precios de gasolina y diésel altos. También con la huelga de trenes hay mucha gente que ha venido a buscar una solución de movilidad.

Con estos números, ¿qué objetivo tiene BlaBlaCar para 2022?

El objetivo es mantener niveles de 2019 y pensamos que el año que viene podemos volver a crecimientos de doble dígito, cifras de crecimiento por encima del 10% con respecto al último año normal, 2019.

A nivel financiero, ¿qué cifras maneja BlaBlaCar?

Alcanzamos el equilibrio en 2018 y a partir de ese momento volvimos a situarnos en fase de inversión, empezamos a meternos en el mundo del bus. Se hizo la compra de OuiBus, una empresa francesa que pertenecía a SNCF, y desde entonces estamos en fase de inversión. Nuestra última ronda de financiación ha sido anunciada a principios de este año, lo cual no deja de ser un signo muy positivo de la confianza de los inversores después de un año tan complicado como 2020 ser capaces de hacer una ronda de casi 100 millones de euros... Con esta ronda anunciamos la compra de una empresa también en el bus y a seguir creciendo con el modelo de multimovilidad y estamos trabajando para integrar los buses y los trenes y que en el futuro en BlaBlaCar se pueda reservar un coche compartido para conectar cualquier pequeña localidad y para trayectos de grandes ejes, haya trayectos como el bus o el tren. Después de ocho rondas, no está en los planes hacer una nueva ronda y el próximo paso lógico sería la salida a bolsa.

¿Qué plan de salida a bolsa maneja BlaBlaCar?

Es a medio-largo plazo, este año no va a ser. Será en 2022 o en adelante. Todavía no está cerrado, la compañía es francesa, la matriz es francesa y probablemente sea allí, pero todavía no se ha cerrado.

¿Cuándo estará en funcionamiento la integración de bus y tren en España?

Depende mucho de cada país. En España ya vendemos billetes de bus en la plataforma. Buses propios solo en líneas internacionales por el modelo concesional que tiene España, y luego distribuimos operadores de buses, empresas externas, que está activo para rutas a Francia y entre España y Portugal. Nos gustaría proponerlo para el mercado doméstico en España a partir del año que viene.

¿Y los trenes?

Estamos en conversaciones con la mayoría de los países, en España y Francia también, con diferentes operadores de trenes y nos gustaría poder lanzarlo en algún momento del año que viene. Todavía no hay una fecha marcada.

¿Han hablado con los tres operadores en España (Renfe, Ilsa y Ouigo)?

Sí, estamos teniendo conversaciones con los tres. Por ahora es un poco pronto para saber cómo irá, pero creo que estamos todos alineados en que el futuro de la movilidad es multimodal y sostenible. Es interesante ver cómo funcionan juntas todas las opciones.

¿En qué otros productos están trabajando?

Existe un producto de movilidad que está en Francia pero no en España que se llama BlaBlaCar Daily, que es un servicio de corta distancia, para ir por ejemplo al trabajo o a la universidad, trayectos de más o menos 30 kilómetros. Está muy bien apoyado en Francia por políticas públicas y nos encantaría traerlo a España, ya que es el segundo mercado. Estamos atentos a la nueva Ley de Movilidad que puede ser una gran oportunidad para fomentar y apoyar el coche compartido como una opción de movilidad sostenible.

¿Y otros vectores de crecimiento?

Tenemos una tecnología específicamente diseñada para conectar pequeños pueblos que se encuentran en el camino de trayectos más largos, algo que no se puede conseguir con ningún otro tipo de transporte. A día de hoy esto representa el 20% de los viajes que se hacen en BlaBlaCar en España y ya es el doble de lo que hacíamos en 2019. El objetivo para el año que viene es seguir creciendo en este sentido.

Es buena, estamos participando de alguna forma en esa Ley de Movilidad y esperamos una definición de coche compartido que aquí, a pesar de llevar 11 años, solo existe en Andalucía. Sería lo básico para empezar a construir sobre esto y tener medidas públicas para fomentar el coche compartido.