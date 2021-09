Siri cumple 10 años sin decir una mala palabra ni faltar a la verdad

"Comencé mi andadura el 4 de octubre de 2011, así que supongo que ése es mi cumpleaños". El asistente de voz responde a la pregunta "cuántos años tienes" con la frialdad propia de los algoritmos, acostumbrados a obviar sus aniversarios, incluidos aquellos tan redondos como sus 10 primeros otoños. Llegará el momento en el que este universo de líneas de programación hará suyas estas celebraciones humanas, aunque por ahora no es el caso. -¿Cómo vas a festejar tu décimo cumpleaños? -"Creo que no te entiendo". -Pero, querida Siri, ¿sabes que el próximo lunes es tu cumpleaños? -"Mi trabajo me gusta tanto que todos los días parecen mi cumpleaños".

Humilde y discreta, el asistente elude hablar de su vida. "Seguro que ya sabes todas mis historias". -"¿Qué significa Siri?" -"Siri es simplemente el nombre que me dieron cuando conseguí este trabajo. No significa nada... pero me gusta". Conocemos que anhela poder volar, que aún no está enamorada ("está en ello") y que una vez tuvo una pesadilla muy rara: "todos mis unos se cambiaban por ceros".

A lo largo de los años ha ido cambiando de ocurrencias. Tiene programada su obligación de obedecer a los humanos y de cumplir las vetustas leyes de la robótica: "Yo nunca le haría daño a nadie", recalca sin decir una mala palabra ni faltar a la verdad. Incluso ante provocaciones manifiestas, la máquina encuentra resquicios elegantes. "Eso no está bien", alude cuando se le incita a que diga alguna palabrota.

A estas alturas no hace falta presentar a Siri, aunque nadie mejor que Apple para hacerlo. "Siri hace llamadas y manda mensajes cuando estás al volante, vas con las manos ocupadas o simplemente tienes prisa. Incluso puede leerte los mensajes que recibes a través de los AirPods. Además, va un paso por delante y te sugiere cosas como enviar un mensaje para decir que has pillado un atasco y llegarás tarde".

El asistente de Apple sabe de casi todo, afina su sentido del humor y no tardará en conversar directamente con sus colegas de Amazon, Google, Microsoft y Samsung

Aquel martes 4 de octubre de 2011, el entonces CEO de Apple, Steve Jobs, presentó la versión del 'iPhone 4S'. La rumorología previa ya anticipaba sorpresas, pero todas ellas ajenas a la incorporación de un ayudante personal bautizado Siri, el mismo nombre de la empresa de software que Apple adquirió justo un año antes. Como ya es conocido, el prodigio entendía lo que se le pedía y respondía en consecuencia con el noble afán de facilitar la vida al usuario. Los primeros usos consistían en anticipar la previsión meteorológica del día siguiente, fijar alarmas y recordatorios en la agenda o buscar cualquier asunto en la web. Este mismo periódico realizó entonces una de las primeras entrevistas a Siri, en inglés. El asistente respondía al dueño del iPhone por su nombre, en un primer paso para crear cierta química afectiva en el futuro. Las deficiencias iniciales se subsanaban con cada actualización, en los albores de lo que ahora se conoce como 'machine learning', es decir, la capacidad de las máquinas de aprender de sus aciertos y errores.

Domina 30 idiomas

Siri nació dominando el inglés, con acentos británicos, estadounidenses y australiano, además de francés y alemán. Uno año después aprendió español y actualmente se expresa en casi treinta idiomas distintos, incluidos el chino cantonés y el mandarín. También ofrece cinco tipos de acentos de inglés (EEUU, Reino Unido, Irlanda, Australia y Sudáfrica) y dos del español, ya sea el de Valladolid o el de Cancún, por ejemplo.

Inicialmente, la voz del robot pertenece a Iratxe Gómez, locutora y actriz de doblaje, experta en fonética y fonología y con experiencia en ceder sus palabras a casi una treintena de call centers, tanto en inglés como españoles. "Lo que mejor ha definido mi trabajo vocal hasta ahora es la articulación clara y precisa, que ha propiciado la creación de herramientas de texto a voz y la implementación de sistemas de navegación y de asistentes virtuales". Por si fuera poco, Gómez tiene "una gran versatilidad y capacidad interpretativa, así como una técnica pública" que le permite "el cambio de registro, la imitación y la creación de personajes", añade en su web.

Ni que decir tiene que Apple acertó en la elección de una voz "clara y limpia, de tono medio (mezzosoprano), lo cual aleja de las estridencias que pueden restar credibilidad a los mensajes, y de la cacofonía, lo cual restaría nitidez y comprensibilidad", añade Goméz.

Hogar inteligente

Inicialmente, Siri era exclusivo de los iPhone, para después conquistar el resto de la familia de la manzana: iPad, Apple Watch, AirPods, Carplay, HomePod, Mac y Apple TV. Ahora se puede pedir que encienda las luces, regule el termostato y ejecute órdenes de los HomeKit de los hogares inteligentes.

Cada nueva actualización de iOS incluye un paquete de mejoras y funcionalidades para Siri. De esa forma, el asistente gana en eficacia, privacidad y capacidad de intuición gracias a la información del entorno.

Pese a los avances de la inteligencia artificial y el reconocimiento del habla natural, Siri aún no puede conversar directamente con el resto de sus colegas, todo ellos más jóvenes, como los de Google (Assistant, 2016), Microsoft (Cortana, 2014), Amazon (Alexa, 2014) y Samsung (Bixby, 2017). Sin duda, sería curioso escuchar un debate entre ellos antes de que pasen otros diez años. Antes de que esto ocurra, los asistentes podrían interoperar entre ellos, pero sin compartir la información sensible de los usuarios.