elEconomista y Acciona celebran un encuentro informativo sobre infraestructuras en Europa

Este viernes 8 de octubre, elEconomista y Acciona celebran el tercer encuentro informativo dentro del ciclo 'Descarbonizar la economía'.

El observatorio, bajo el título 'El necesario despegue de las infraestructuras en Europa', abordará cuáles son los sectores prioritarios para invertir, los principales planes que se han lanzado recientemente o están a punto de lanzarse en la región, las características de este mercado, los riesgos y ventajas de la implantación de modelos de colaboración público-privada en el sector, así como el peso que tiene la existencia de un marco regulatorio estable y atrayente en los países de la región.

El evento, que podrá seguirse en elEconomista por streaming, contará con la participación de Wojciech Lopatkiewicz, Head of Foreign Trade Office in Madrid - Embajada de Polonia; Francisco Álvarez, Public Policy Attaché - Embajada Británica; Marcos Dorao, director de Desarrollo de Negocio de Europa, ME y África, de la división Infraestructuras de Acciona; Roberto Nocella, consejero económico y comercial de la Embajada de Italia; y Paula Molloy, consejera de la Embajada de Irlanda.

Las principales conclusiones del encuentro se podrán leer en la web de elEconomista el 9 de octubre.