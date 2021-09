Un hámster que opera con criptomonedas consigue mayores rendimientos que el bitcoin, S&P 500 y Berkshire Hathaway

Un hámster en Alemania está rompiendo el mito de que solo aquellos con conocimientos financieros pueden operar con éxito en bolsa. En los tres meses que Mr. Goxx lleva en el negocio, su cartera de criptodivisas ha subido casi un 30% y ha conseguido que su rendimiento supere al bitcoin, al S&P 500 y a Berkshire Hathaway de Warren Buffett en el mismo periodo de tiempo.

Mr. Goxx realiza las operaciones de compraventa de criptomonedas desde la oficina de criptografía anexa a su casa, mediante la realización de varios ejercicios. La oficina, o "Goxx Box", es obra de su cuidador y socio comercial anónimo, quien también documenta en directo el rendimiento diario y las operaciones realizadas por el rodeador a través de su cuenta oficial de Twitter y de Twitch.

La jornada de entrenamiento comienza con el Mr. Goxx en su "rueda de intenciones", donde elige entre 30 criptodivisas la que quiere negociar. A continuación, recorre uno de los dos "túneles de decisión" que activan la operación de compra o venta de dicha criptomoneda.

Mr. Goxx has started a trading session. Join him live on https://t.co/pdLJGotwWs.



DISCLAIMER

This content is for entertainment purposes only. Investments shown here are not financial advice.