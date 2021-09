La batalla por los superhéroes: los creadores de personajes Marvel demandan a Disney para recuperar los derechos

Es una vieja historia en el mundo del cómic. Los creadores, considerados durante décadas autores de un género menor, eran malpagados y, lo que es peor, no poseían los derechos sobre sus creaciones, que pasaban a ser propiedad de la editorial. Esto generó no pocas revueltas -e incluso la fundación de editoriales como Image en 1992-, pero aún el mundo del cómic no generaba los ingresos que genera actualmente. Y ese dinero es un aliciente poderoso para retomar la batalla.

Cinco artistas históricos de Marvel -o sus herederos- han presentado varias notificaciones a juzgados estadounidenses solicitando la rescisión de derechos de autor, que actualmente posee Disney. Los personajes sobre los que reclaman la autoría van desde Spiderman al Doctor Extraño o la Viuda Negra, entre otros muchos. De lograrlo, los creadores tendrían que recibir una parte de los beneficios que generen sus personajes en el futuro.

Entre los reclamantes se encuentra Larry Lieber, hermano del mítico Stan Lee y una de las piezas clave de Marvel durante medio siglo y especialmente en la década de los 60, cuando la editorial creó a sus grandes iconos. Así, la mente de Lieber guionizó las primeras apariciones de Thor, Iron Man o Ant-Man, entre otros.

También se suman los herederos de Steve Ditko (dibujante original de Spiderman y Doctor Extraño), los de Don Heck (co-creador de Iron Man y Ojo de Halcón, entre otros), de Gene Colan (co-creador del Halcón, Blade o los Guardianes de la Galaxia) y de Don Rico (co-creador de la Viuda Negra y otros personajes menos conocidos de los años 40).

Los herederos de estos autores y el propio Lieber, a través de su abogado, Marc Toberoff, se acogen a un apartado de la ley de derechos de autor de EEUU que les permitiría recuperar la propiedad de los personajes (actualmente de Disney, tras la adquisición de Marvel en 2009).

La clave de la cuestión, y lo que tendrán que decidir los tribunales, es si estos autores trabajaban en una situación similar a la de un autónomo o bien se les consideraba como empleados de la compañía. En el primer caso, la titularidad de los derechos sería siempre de Marvel/Disney porque pagaría al autor por encargo y no se le aplicaría la ley de derechos de autor. En el segundo, los derechos podrían volver a los autores.

Ante la reclamación de los autores, Walt Disney Company ha presentado respectivas demandas para invalidar la petición de estos y argumentando que se trataba de trabajos por encargo, como ya hizo la corporación hace años en un caso similar con los herederos de otra figura clave de la editorial, Jack Kirby.

El abogado de los reclamantes ya se ha enfrentado tanto a Marvel en el caso de los personajes de Kirby como a DC por los derechos de Superman. En el primer caso se alcanzó un acuerdo económico, pero en el segundo perdieron la disputa judicial.