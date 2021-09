Google incumple conscientemente las leyes laborales al pagar menos a miles de trabajadores temporales

Durante los dos últimos años, Google ha estado incumpliendo conscientemente las leyes de Reino Unido, Europa y Asia, al no pagar a miles de trabajadores temporales las mismas tarifas que a los empleados a tiempo completo por un trabajo similar.

Según los documentos y correos electrónicos internos de Google a los que ha tenido acceso The Guardian, los directivos de la compañía eran conscientes de esta situación desde mayo de 2019. Aún así, antepusieron el miedo a las posibles represalias, como potenciales reclamaciones legales o convertirse en el foco de atención de la prensa, a subsanar el problema de raíz.

En un momento dado, Google llegó a poner en marcha un plan insuficiente y cuestionable desde el punto de vista legal y ético, aunque asequible económicamente hablando.

Google, a través de Spyro Karetsos, director de cumplimiento de la compañía, asegura en un comunicado que las tarifas salariales reales de los trabajadores temporales sí se han incrementado desde 2019. Sin embargo, admite que dicho proceso no se ha llevado a cabo de la forma correcta y, por ello, ha puesto en marcha una investigación con la que resolver las discrepancias salariales pendientes.

El incumplimiento consciente de Google ha llegado hasta la Comisión de Valores de Estados Unidos mediante una denuncia anónima interpuesta por Whistleblower Aid. Según entiende el denunciante, al no incluir esta información en sus informes financieros trimestrales, Google también está violando la legislación estadounidense en materia de valores.

Como muchos otros gigantes tecnológicos, Google no emplea directamente a los más de 100.000 trabajadores temporales, proveedores y contratistas que realizan trabajos en su nombre, lo hacen las agencias de empleo. El problema de Google es que su plantilla temporal supera su base de empleados directos, algo que los propios empleados de la empresa, así como de los políticos y los sindicatos, llevan tiempo criticando.

Aunque no se sabe con exactitud a cuánto asciende el dinero que Google no ha pagado a sus trabajadores temporales, existen estimaciones. Según un documento interno, la compañía tendría que aumentar en 17,3 millones de dólares el gasto en el salario de 1.200 trabajadores temporales en las regiones de EMEA y APAC para cumplir con las leyes de paridad salarial. No obstante, el análisis solo tenía en cuenta la corrección para las nuevas contrataciones, por lo que la cantidad total podría ser mucho mayor.