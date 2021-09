Los nobles de Liechtenstein estudian vender el grupo español BC a Silverlake

L-GAM, el fondo participado por la familia real de Liechtenstein, avanza en la venta de Grupo BC, el líder español en gestión de hipotecas. Según indican diferentes fuentes financieras a elEconomista, el fondo del Principado ha entablado negociaciones con el estadounidense Silverlake. La operación supondría el traspaso de una participación mayoritaria en Grupo BC, valorado en más de 500 millones de euros. L-GAM ostenta actualmente el 70% de la firma.

Grupo BC, que gestiona más de 350.000 hipotecas al año, cuenta con una amplia presencia en España, Italia, Portugal y Latinoamérica. De la mano de L-GAM, que entró en su accionariado en el año 2015, la compañía ha elevado su crecimiento tanto a nivel orgánico como inorgánico, siendo destacable la fuerte estrategia de adquisiciones llevada a cabo en los últimos años. Desde su fundación hace más de cuatro décadas, Grupo BC ha realizado más de 35 adquisiciones.

En este sentido, una de las operaciones más sonadas fue la compra de Lexer, el negocio de recobro de Magnum Capital, a principios de este año por 150 millones. Lexer, por su parte, es una de las grandes compañías de recobro en España, tras realizar diferentes adquisiciones como la división para este negocio del despacho de abogados Broseta y Cobralia. Esta nueva área de recobros es uno de los negocios en los que quiere centrar ahora la compañía su crecimiento, por su carácter más anticíclico. En el momento de la adquisición a Magnum, en el sector se hablaba de una eventual salida a bolsa del Grupo BC en los próximos años conforme siguiera ganando tamaño.

Con más de 1.000 millones de euros en activos bajo gestión, L-GAM es uno de los inversores de capital riesgo más conocidos en Europa donde ha realizado adquisiciones de conocidas compañías como la marca de lujo italiana Roberto Cavalli. En la actualidad, su cartera está conformada por ocho participadas y Grupo BC es la única española. El resto están ubicadas en otros países europeos como Italia y Francia. No obstante, el fondo está analizando diferentes compañías españolas en la actualidad tras pasar por algunos procesos como el de las renovables de Gransolar.

Esta gestora de capital riesgo es una de las más jóvenes en Europa, pues fue fundada hace ocho años de la mano del Principado junto con directivos de la industria procedentes de otras conocidas firmas como Investcorp o Bain Capital.

Fuerte crecimiento

Ahora, su previsión es cerrar este ejercicio con una facturación superior a los 230 millones de euros y un resultado bruto de explotación (ebitda) de más de 58 millones. En cualquier caso, las mismas fuentes consultadas indican que la transacción no está cerrada, por lo que no se descartaría que se abriera un proceso competitivo si las conversaciones con Silverlake no llegan a buen puerto. La operación está siendo asesorada por Socios Financieros y Canson Capital.

Además, el tipo de sector en el que desarrolla su actividad hace a Grupo BC muy atractiva tanto para otras compañías del sector de mayor tamaño como para fondos más especializados en el mundo financiero, según indican las mismas fuentes.

Diferentes servicios

Antes de la entrada del fondo de la familia real de Liechtenstein, la compañía estaba controlada al 70% por los fondos españoles Miura y Talde, que vendieron esta participación a L-GAM abriendo una nueva etapa de crecimiento en la compañía, que proporciona sus servicios a los principales bancos del país. Además, también ofrece sus servicios a otras compañías del sector seguros, utilities y servicers.

Con una red de más de 100 oficinas, Grupo BC integra el 100% las empresas Cibergestión, Bukit, BC Digital e iAhorro. Además, posee el 60% la consultora Gamma BC y el 50% la certificadora energética Asecener. En esta línea, además de tramitar toda la documentación necesaria a la hora de solicitar y tramitar una hipoteca (desdela preparación de las escrituras hasta pre- sentarse el día de la firma en el notario), también se encarga de otros servicios de externalización de documentos para otros sectores como el energético.