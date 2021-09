Nace SmylePets, la primera web global y sostenible pensada para los amantes de las mascotas

Si hablamos en términos económicos, el mundo de las mascotas mueve al año millones de euros en todo el mundo. Es más, solo en nuestro país y según datos del Ministerio del Interior, los dueños de mascotas gastaron una media de 1.200 euros al año en sus mejores amigos durante 2019. Comida, cuidados, revisiones sanitarias, juguetes... son muchos los ítems a tener en cuenta para atender y entender como merecen a los animales de compañía. Por eso acaba de nacer SmylePets, la primera web global en castellano pensada 100% para los amantes de las mascotas.

SmylePets nace con el firme propósito de servir de guía y rincón de ocio a todos aquellos que busquen información relevante y actual sobre todo lo que tenga que ver con el universo de los animales de compañía. Algo que en palabras de su creador, Chus Ortiz Simal, supone un reto importante: "No será sencillo obtener la confianza de los lectores. Su nivel de exigencia y dominio de los temas a tratar es altísimo. Pero trataremos de conseguirlo. Vamos a por ello, ir más allá".

Y es que la importancia que tienen las mascotas en la vida de las personas con lasque conviven es indiscutible. Son uno más en la familia, un compañero más. Psicólogos, terapeutas y expertos coinciden en que los animales nos permiten experimentar situaciones de bienestar y de felicidad; y que su cuidado está íntimamente relacionado con el desarrollo de los vínculos afectivos, la reducción del estrés y el mantenimiento de una autoestima sana. Por eso conocerlos a fondo y saber cómo tratarlos, cuidarlos y mimarlos resulta fundamental.

Un punto de encuentro para amantes de los animales

Desde información sobre razas a planes de ocio con mascotas pasando por testimonios de expertos, anécdotas y recomendaciones de productos. SmylePets a través de su equipo multidisciplinar ofrece a los usuarios información diferenciada, actualizada y rigurosa sobre todo aquello que pueda interesar al dueño de una mascota.

Pero no solo. Porque también quienes piensen en adoptar, comprar o regalar una mascota encontrarán respuestas a sus preguntas en SmylePets. Será gracias a contenido relacionado con permisos, seguros, cuidados iniciales o adiestramiento, entre otros.

Una web sostenible, intuitiva y muy completa

Estéticamente, SmylePets es una web sencilla, muy visual e intuitiva. Especialmente pensada para facilitar la navegación y la usabilidad de usuarios de cualquier perfil y edad. Su contenido se divide físicamente entre tres áreas diferenciadas:

El apartado de información general contiene fichas sencillas con contenido claro y directo sobre razas o dudas comunes sobre el cuidado de la mascotas. El de actualidad, mucho más dinámico, se irá completando con noticias o artículos novedosos, curiosos e interesantes.

Ambos se complementan con la parte más interactiva de la web, la Smyleshop. Un espacio pensado para que los usuarios puedan comprar productos relevantes para mascotas así como camisetas, zapatillas o detalles personalizables para sus dueños.

Sostenibilidad y cuidado del medio ambiente

Precisamente esta Smyleshop refleja el compromiso que SmylePets tiene con el medio ambiente. Y es que por cada producto que salga de ella se plantará un castaño en Orense gracias a un acuerdo de colaboración con la ong Adarform. Una asociación que trabaja por el mantenimiento de la actividad agraria en las zonas rurales, y especialmente en las zonas de montaña.

Además, SmylePets también es sostenible en la venta de sus productos. En concreto, sus zapatillas de la firma española Bullfett son veganas, ecológicas y están elaboradas con materiales 100% reciclados. El compromiso de la compañía es producir a demanda y evitando residuos contaminantes.

SmylePets en las redes sociales

SmylePets es una web muy dinámica y con un alto componente social. Además de su espacio para comentarios o el de contacto para cualquier duda o sugerencia que pueda surgir, el nuevo portal para amantes de las mascotas tiene también sus propios perfiles sociales. Toda la actualidad de sus contenidos y actualizaciones estará disponible en sus perfiles de Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, donde se podrá disfrutar también de los mejores vídeos de mascotas.

Un proyecto con alma

El nombre propio detrás de este ambicioso proyecto es el del madrileño Chus Ortiz Simal. Entusiasta, honesto y soñador, cuenta con una amplia trayectoria en el mundo de la empresa. Salesiano, licenciado por ESIC y con dos programas ejecutivos por el IE, desarrolló su perfil profesional durante doce años en el exclusivo y exigente entorno de Mediaset. No obstante, su paso por el e-commerceholafly.com, cuya actividad se ha visto frenada en seco por la pandemia, le hizo cambiar 100% el foco hacia el entorno digital.

Amante de los animales y el deporte, entiende el trabajo en equipo como punto de partida para conseguirlo todo. Tanto es así, que está convencido de antemano del éxito de SmylePets: "Estoy convencido de que los amantes de las mascotas echan de menos un espacio común donde leer, entretenerse y formarse para que a sus mascotas no les falte de nada. Por eso he puesto en marcha SmylePets. Me entusiasma la simple idea de crear un punto de encuentro donde los artículos y recomendaciones que ofrezcamos merezcan la pena de los lectores".