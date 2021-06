Los empresarios de dan cita en el première del documental 'El Boom:30 años de éxito económico español'

elEconomista Madrid

El ecosistema empresarial y de la comunicación se dieron cita el jueves en el Caixa Forum de Madrid, para la première del documental 'El Boom: 30 años de éxito de la economía española'. Este documental, producido por el medio Ejecutivos en colaboración con la consultora MARCO, narra en tercera persona a través de personajes influyentes del mundo empresarial, del periodismo y de la política, las claves económicas, políticas y sociales que llevaron al sector empresarial español desde su despertar tras la dictadura, hasta su despegue internacional y actual posicionamiento dentro de una enseña tan potente a nivel mundial como es la 'Marca España'.

La presentación del acto corrió a cargo de Diana Vall, Partner & Co-Directora General de Marco. Junto a ella, Germán Pastor, Director General de Ejecutivos, repasó las claves de este gran proyecto audiovisual, que estará disponible en diferentes plataformas online a partir del jueves 24 de junio.

Por su parte, Didier Lagae, CEO y Fundador de MARCO y Presidente de Ejecutivos, agradeció la asistencia a todos los empresarios, periodistas y medios reunidos dando paso a la proyección del documental: "La presentación del documental supone un doble hito. Por un lado, de cómo la empresa y sociedad española han sido capaces de sobreponerse a anteriores crisis, crecer y evolucionar, para afrontar con esperanzas los desafíos de la era post coronavirus. Por otro lado, es un claro ejemplo de cómo las fronteras entre agencias y medios se disipan, así MARCO y Ejecutivos son los primeros en mostrar una coproducción audiovisual tan ambiciosa, presente muy pronto en diferentes plataformas de distribución".

'El Boom: 30 años de éxito económico español' repasa, mediante imágenes y testimonios de políticos, empresarios, profesores y líderes de opinión, la evolución de España a través de su contexto económico, pero mostrando los hitos más importantes de la historia de nuestro país y sus empresas desde la llegada de la Democracia hasta el año 2020.

Entre las voces destacadas que participan en el documental a través de este recorrido por la reciente historia de España, destacan: el economista José Mª Gay de Liébana; las Ex Ministras Ana Palacio e Isabel Tocino, actual VicePresidenta de Santander España; Javier Sola, Ex Ministro de Cultura; Joaquín Leguina, Ex Presidente de la Comunidad de Madrid; Silvio González, Director General de AtresMedia o Javier Tebas, Presidente de LaLiga.

Con motivo de este pieza audiovisual única y siguiendo los protocolos de seguridad y aforo marcados a causa de la COVID-19, el Auditorio de CaixaForum reunió a referentes de nuestro panorama empresarial, alguno de ellos partícipes en el documental como Franck Vignard, Director General de BNP Paribas; Álvaro Villa Miller, CEO de Grupo Pitma; Eduardo Dívar, Director General de KIA Iberia; Jesús Gil Marín, CEO de Gilmar; Peio Arbeloa, Director General de Mahou- San Miguel o Eduardo López-Puertas, Director General de IFEMA. Junto a ellos, también acudieron responsables de las empresas patrocinadoras y colaboradoras de la cinta como Cetelem, Bankinter, LG España, P&G, Banco Santander, Grupo Fuertes/ El Pozo, Ribera del Duero, GLS Spain, organismos como la Junta de Compensación de Valdebebas, instituciones como LaLiga, o la Universidad CEU San Pablo.