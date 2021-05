Google impulsa el crecimiento de 'startups' para la recuperación turística

El sector turístico emerge como el más golpeado por la crisis generada por el Covid-19 y el principal destructor de empleo y riqueza en España en el último año. Ante esta coyuntura, Google for Startups lanzó el pasado mes de noviembre el programa Growth Academy: TravelTech.

Una iniciativa con la que busca ayudar a un grupo de startups especializadas en la industria turística a crecer, a definir sus procesos, a mejorar su alcance para llegar a los usuarios y a impulsar, llegado el caso, su internacionalización.

El 90% de las firmas del programa reporta ya crecimientos pese a la crisis del Covid-19

Para ello, Google for Startups, presente en España desde hace seis años, ofrece a las startups seleccionadas su red de expertos, su concomiento, su tecnología y las comunidades en las que el gigante estadounidense está presente en todo el mundo para favorecer su desarrollo. A raíz de la pandemia, los confinamientos y el distanciamiento social obligado, la compañía redefinió sus programas con el lanzamiento de Growth Academy, que a diferencia de los que venía realizando hasta ahora, tienen un periodo de duración más corto, de entre un mes y un mes y medio, y se desarrollan de manera virtual. Además del focalizado en turismo y viajes, la aceleradora ha promovido otros tres programas, uno para startups a nivel genérico, otro para e-commerce y, el último, que arrancará el próximo lunes, para firmas especializadas en salud.

Google for Startups ha centrado sus esfuerzos, por tanto, en aquellos segmentos de la economía donde más necesidades y oportunidades están surgiendo en el marco de la crisis sanitaria y económica. Lo hace con la misma filosofía que le ha acompañado desde su llegada a España. "Google cree que realmente los emprendedores son el motor de la economía, de generación de empleo, y son agentes clave para convertir y apoyar cualquier economía", explica Sofía Benjumea, directora de Google for Startups para Europa, Oriente Medio y África.

Con estos principios, Google for Startups ha querido refrendar su compromiso con el crecimiento turístico en España en el momento más complejo para el sector de la Historia reciente. Así, Google for Startups seleccionó a 11 firmas -nueve españolas, una estadounidense y una israelí- que desarrollan soluciones innovadoras para el sector hotelero y otras ramas como la de las agencias de viajes, para participar en el programa de turismo y viajes: Chekin, Doinn, Hotelbreak, Mondo, Nicehop, Passporter, Routier, Spazious, Stay my way, Transparent, Triporate y Xmigrations.

Benjumea destaca que en una industria que tanto ha sufrido como la del turismo, "los emprendedores demuestran más resiliencia, capacidad de adaptación al cambio y para sobrevivir ante la adversidad". No en vano, según subraya, "el 90% de las startups (que participaron en el programa) está reportando un crecimiento". "Son agentes de innovación y de cambio que están ayudando a muchos hoteles y pymes a digitalizarse y a utilizar nuevas herramientas para superar la recesión en que se encuentran".

Casos de éxito

Google for Startups se erige en una plataforma de aceleración, pero no invierte dinero en estas empresas ni entra en su capital. Su foco discurre por ayudar a repensar nuevas estrategias, a aportar una red de emprendores que enfrentan los mismos desafíos, a la mejora de procesos, a su crecimiento y a su expansión internacional.

De entre las startups seleccionadas, destaca la evolución de algunas de ellas, como Spacious, líder en la producción de contenido 3D, VR y 360º para hoteles contribuyendo al aumento de ingresos, mayores tasas de conversión y mejora de la eficiencia y productividad de los equipos. Facilita el acceso a las instalaciones de los mismos de cara a eventos y a hospedaje sin necesidad de tener que estar presencialmente en el lugar y ya trabajan con las principales cadenas hoteleras de todo el mundo. Asimismo, Triporate, que nació como una agencia de viajes digital, se ha transformado en una plataforma inteligente que resuelve las necesidades de viajes de negocios. A través de su inteligencia artificial permite una gestión más eficiente de los viajes corporativos y se han convertido en una herramienta fundamental para las agencias de viajes.

También sobresale Transparent, un proveedor de inteligencia de datos para la industria del alquiler vacacional, que permite a los administradores de propiedades, inversores, instituciones y hoteles tomar decisiones más inteligentes sobre ingresos, distribución e inversión.

Se repetirá en el futuro

Google for Startups ve "probable" replicar el programa TravelTech en España en los próximos meses -en un año o año y medio-, según explica Sofía Bejumea. La aceleradora de Google ha ayudado ya desde su entrada en España hace seis años a más de 150 startups, de todo tipo de sectores. Un tiempo en el que "el ecosistema español de startups ha evolucionado de una forma espectacular", con una creciente inversión internacional que les permite competir a nivel global.