Hoteles Intur abrirá en San Sebastián su décimo alojamiento

La división turística de Grupo Gimeno, Hoteles Intur, quiere aprovechar la campaña estival para retornar con fuerza y lo hará con la apertura de un nuevo hotel en San Sebastián, Villa Katalina.

La cadena castellonense afronta la reactivación turística con un ambicioso proyecto de ampliación de su cartera de establecimientos hoteleros: la inauguración en las próximas semanas de un nuevo hotel en una de las principales plazas turismo urbano nuestro país, San Sebastián.

Intur tiene previsto abrir el establecimiento Villa Katalina by Intur, un hotel boutique ubicado en un emblemático edificio del casco histórico de la capital guipuzcoana, que forma parte del conjunto de residencias levantadas entre 1895 y 1905 en el entorno de la Catedral del Buen Pastor.

El hotel singular cuenta con 34 habitaciones, vistas únicas a la Catedral del Buen Pastor, una zona de descanso en el hall y restaurante propio, que estará en manos de un restaurador local.

Se trata del segundo hotel de Intur en San Sebastián, después de la apertura en 2018 de otro establecimiento urbano y singular, el Villa Victoria. La marca hotelera, ligada en sus inicios a Benicassim, ha extendido su presencia en los últimos años al turismo urbano y a otras ciudades españolas.

Con esta nueva incorporación la oferta de Hoteles Intur superará casi el millar de habitaciones. Una apuesta que permitirá a la cadena -que cuenta con más de 50 años de experiencia en el sector del alojamiento y el ocio- elevar a diez su número de establecimientos: nueve hoteles, tanto urbanos como vacacionales, en ciudades como Madrid, Sevilla, Ciudad Real, Benicassim, Castellón o San Sebastián y la gestión de un edificio de apartamentos turísticos en la capital hispalense, un modelo que se prevé replicar en otras ciudades.

Reaperturas

Según Iker Llano, director general de Intur, "se espera que la ocupación en la temporada estival alcance al menos el 50% de la registrada el pasado 2019". Una previsión que "ha alentado nuestra decisión de retomar la actividad habitual en nuestros nueve hoteles, tanto los urbanos como los vacacionales, de manera que antes del mes de junio ya estén todos ellos abiertos".

Actualmente la empresa gestiona el hotel Casa de Indias by Intur y los apartamentos turísticos Core Suites by Intur de Sevilla; el Hotel Intur Orange y el Hotel Intur Bonaire de Benicàssim; Villa Victoria by Intur en San Sebastián; el Hotel Intur Castellón; el Intur Palacio San Martín de Madrid; y el Hotel Intur Alcázar de San Juan de Ciudad Real.