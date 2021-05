AT&T acuerda la compra de Discovery para competir con Netflix y Disney

AT&T, la compañía de telecomunicaciones más grande del mundo, con sede en Dallas, ha acordado la compra de Discovery, por lo que sumará la nueva entidad a Warner Media, además de CNN, HBO y Warner Bros. La junta directiva de AT&T se reunió este domingo para aprobar el acuerdo, según fuentes citadas por Financial Times. El nuevo monstruo sumaría los estudios de cine y televisión de Warner Bros, la cadena HBO y canales de cable incluyen CNN, a los que habría que sumar ahora Discovery.

Frente al aplastante dominio inicial de Netflix en el mercado del streaming, las grandes empresas de tecnología y medios más grandes del mundo contraatacan con sus propios servicios. En el último año y medio, Disney, Apple, WarnerMedia, Comcast, Discovery y otros han lanzado plataformas mientras batallan por su parte en la tarta del entretenimiento.

AT&T, que tiene un valor de mercado de alrededor de 230.000 millones de dólares, controlará la mayor parte de la nueva compañía resultante. Discovery tiene un valor de mercado que no llega a la décima parte de la empresa que sería su matriz.

La decisión de AT&T de fusionar su división de contenidos con Discovery llega cinco años después de se hiciera con el control de Time Warner por 85.400 millones de dólares. La empresa de telecomunicaciones, ahora más orientada hacia la distribución de contenidos, maneja el catálogo más grande del planeta.

Ya en 2019, el director ejecutivo de AT&T, John Stankey, y el director de Discovery, David Zaslav, hablaron sobre la posibilidad de combinar ofertas en un solo servicio de transmisión, más competitivo, aunque excluyendo HBO, proponiendo suscripciones conjuntas a los clientes de ocho euros al mes. Pero Disney reaccionó sacando al mercado su Disney Plus, por solo siete dólares al mes, incluyendo Star Wars, Pixar, Marvel, más todo Disney, lo cual hizo a AT&T y Discovery abandonaran su proyecto.

La alternativa de Stankey fue combinar los contenidos de HBO con el resto de la programación de Warner Media, creando HBO Max, que fue lanzada en EEUU por un precio de 15 mensuales.

Discovery aporta HGTV, Oprah Winfrey Network y la emisora ??Eurosport. En enero lanzó su oferta por solo cinco dólares 5 al mes. HGTV (antes conocido como Home & Garden Television) es un canal de televisión por suscripción enfocado a programas dirigidos a reformas en el hogar, jardín, mantenimiento, renovación, remodelación interior y decoración de interiores.

HBO Max y Discovery Plus están funcionando y van aumentando sus suscriptores de streaming. Discovery en abril comunicó que había alcanzado los 15 millones de suscriptores, mientras que HBO Max registró casi 3 millones de suscriptores en el primer trimestre, rozando los diez millones a fines de marzo. No obstante, su competencia es formidable: el coloso Netflix tiene 208 millones de suscriptores en todo el mundo, mientras que Disney Plus ha atraído a 104 millones de suscriptores en solo un año y medio desde su lanzamiento.