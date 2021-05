Cloverty invierte 10 millones en su fábrica para aumentar la producción

Nuevo movimiento de inversión farmacéutica en España. Cloverty dedicará 10 millones de euros a su fábrica de Arganda del Rey (Madrid) con el objetivo de aumentar un 30% su fabricación actual. De esta forma, el centro de fabricación pretende llegar a los 2.500 millones de cápsulas al año, incrementando también la capacidad de emblistado y empaquetado y alcanzando los casi 12.000 metros cuadrados de instalaciones en la planta capitalina.

La operación, según confirman desde la compañía, repercutirá positivamente en el empleo, habrá más contrataciones, si bien no se ha especificado ningún número concreto. "Nuestra aspiración es ser un referente en el mercado en el que actuamos y esto no es posible si no desarrollamos tecnología y somos capaces de aportar soluciones novedosas o innovadoras; todo ello, teniendo en cuenta que el cliente es lo más importante porque, al fin y al cabo, innovamos para él", reconoce José Luis Martín Guinea, director general de Cloverty.

Cloverty es una empresa que se dedica a la fabricación de cápsulas de gelatina blanda (es una CDMO) para los medicamentos. Por ello, sus mayores clientesd son compañías farmacéuticas. Estas dos nuevas líneas de producción que ahora incorporan permiten aumentar la capacidad de fabricación de cápsulas de gelatina blanda e incluyen un área de inspección de visión artificial, líneas blíster, sistemas de calidad y supone un aumento de la parte destinada a productos farmacéuticos.

Cloverty es el resultado de la unión de fuerzas de tres compañías: HC Clover PS, junto con Aplicaps y laboratorios Gramar. En 2008 nació la primera bajo el nombre de HC Clover, una empresa 100% española. Aplicaps ha sido la línea de desarrollo y fabricación de cápsulas de gelatina blanda de HC Clover a través de la que el laboratorio las ha producido para complementos alimenticios, productos farmacéuticos, nutricosméticos y veterinarios. Por último, en 2018, HC Clover adquirió los laboratorios Gramar (situados en Chichón), que se dedicaban al desarrollo y fabricación para terceras empresas de productos nutracéuticos. Hoy la empresa está presente en 44 países.

Esta inversión se suma a la que han hecho otras compañías en los últimos meses. Entre ellas destacan la que hizo Bayer en Alcalá, donde invertirá unos 40 millones hasta 2023 y contratará a cien personas para aumentar un 50% la producción en esas instalaciones. Otra de las operaciones destacadas en este sentido la protagonizó en marzo Becton Dickinson, que invertirá 165 millones de euros en la construcción de una nueva planta en la ciudad de Zaragoza, en un solar de 100.000 metros cuadrados adquirido al ayuntamiento de la ciudad.