Los parques de atracciones piden ayudas y recuperar el IVA del 10%

Estela López Barcelona

Cataluña ha sido la última autonomía en permitir la reapertura de los parques de atracciones debido a la pandemia, y este sábado vuelven a la actividad PortAventura en la costa de Tarragona y el Tibidabo en Barcelona. Pero todavía hay parques cerrados en España porque dependen de la movilidad interterritorial, vetada hasta que ha decaído el Estado de alarma, para recibir visitantes.

En 2020, las restricciones por el Covid-19 obligaron a los parques temáticos a cerrar gran parte del año, a excepción del verano y con limitaciones para evitar contagios, por lo que perdieron un 80% de los ingresos de media, según datos de la Asociación Española de Parques de Atracciones y Temáticos (AEPA), que agrupa a las diez instalaciones principales del país y que reivindica que generan 85.000 empleos entre directos e indirectos.

La entidad señala que han invertido 10 millones de euros en medidas de prevención por la pandemia -solo PortAventura ha realizado la mitad de esta cantidad-, y que el 90% de sus actividades de ocio y entretenimiento tienen lugar al aire libre, ademas de que más del 80% de los visitantes son familias, que acuden en grupo cerrado y son convivientes, por lo que se minimiza el riesgo de contagio.

El director general de Isla Mágica y presidente de AEPA, Guillermo Cruz, ha lamentado, en declaraciones a elEconomista, que la prohibición de apertura en Cataluña se haya prolongado hasta el fin del estado de alarma pese a estos indicadores, mientras ya permitían la reapertura en las otras cinco comunidades con parques de la asociación: Madrid, Valencia, Andalucía, Aragón y Navarra.

Con todo, la ausencia de ayudas al sector y las limitaciones a la movilidad hasta el 9 de mayo han provocado que muchas instalaciones estén todavía cerradas porque dependen de visitantes de otras comunidades autónomas y de turistas internacionales.

En un comunicado a mediados de abril, AEPA exponía que "un motor económico y un atractivo turístico de primer nivel como son los parques de atracciones y temáticos no puede ver peligrar su actividad y su continuidad por la toma de decisiones arbitrarias y sin base sólida". La entidad reivindicaba certezas respecto a la desescalada porque el sector necesitaba "urgentemente" volver a la actividad para salvaguardar su viabilidad y garantizar los empleos directos e indirectos que genera.

Una vez levantadas las restricciones, Isla Mágica (Sevilla) prevé reabrir el 29 de mayo, mientras que todavía no tienen fecha fijada en Terra Mítica (Benidorm) -que no llegó a abrir en 2020 pero prevé reactivarse este verano-, Dinópolis (Teruel) ni Tívoli World (Benalmádena). En cambio, hace entre un mes y medio y dos meses que funcionan el parque Warner de Madrid y los parques de atracciones de Madrid y de Zaragoza.

Reivindican que, por cada euro que ingresan, generan tres en el entorno donde se ubican

PortAventura World -el parque temático más importante de España por volumen de visitantes y con un impacto económico de 2.480 millones en la economía española-, que solo pudo abrir tres meses en 2020, reabre este sábado PortAventura Park, Ferrari Land y tres hoteles, uno de los cuales inaugurará ampliación en junio.

El Tibidabo, en 2020 solo estuvo abierto 50 días -un 36% de lo que es habitual- y la dirección del parque prevé que este 2021 pueda abrir desde este sábado hasta el final de la temporada, lo que representa un 78% de la oferta de apertura. Respecto a la afluencia de visitantes, en 2020 fue de un 16% respecto al total habitual y la previsión es que en 2021 sea del 70%, alcanzando los 450.000 visitantes.

Desde AEPA, Cruz reivindica que los parques de atracciones y temáticos atraen a 25 millones de visitantes anuales y que, por cada euro que ingresan, se generan tres en el entorno donde se ubican. Lamenta que su situación actual es muy delicada, y que son los únicos proveedores de ocio, cultura y turismo que no han sido devueltos al tipo de IVA reducido del 10% en sus entradas, tras la subida aplicada en 2012. "El Gobierno dice que es complicado. Nos queda la vía judicial. No hay justificación para que no nos hayan incorporado", argumenta, incidiendo en que otros países europeos sí aplican el IVA reducido a este tipo de instalaciones.

"Cuando un niño de Cuenca convence a sus padres para ir a PortAventura mueve toda una cadena de transporte, alojamiento, comidas, todo al 10% de IVA menos el parque de atracciones, que es el origen de todo lo demás", ejemplifica.

Tívoli World, en concurso de acreedores

El parque Tívoli World de Benalmádena entró en concurso de acreedores en 2020 y abrió en verano, pero está cerrado desde septiembre. Las autoridades locales y sus 90 trabajadores se manifestaron la semana pasada para que vuelva a abrir este verano y se busquen inversores que den continuidad a este espacio emblemático. "Hay parques de muchos tamaños. Unos con grandes accionistas y otros de pequeños propietarios que no tienen pulmón para aguantar", señala Cruz.