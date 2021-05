Kronos Homes invierte 40 millones en su nuevo proyecto de Lisboa

Kronos Homes invierte 40 millones de euros en su nuevo proyecto de Lisboa, The One, el segundo presentado por la compañía en la capital lusa. The One -que se ubicará en el centro de Lisboa, en la Avenida Joao XXI- cuenta con 65 viviendas, de 1 a 3 dormitorios, distribuidas en siete plantas y 75 plazas de garaje. Además, incorpora cuatro tiendas, un gimnasio y un jardín.

"The One es el lugar para aquellos que quieren tener más tiempo, más espacio y estar más cerca de los lugares emblemáticos de la ciudad de Lisboa. El nombre transmite su carácter único, que se distingue por sus características diferenciadoras y su ubicación. También refleja la marca que queremos dejar en Portugal, el valor que queremos añadir a través de proyectos de referencia y calidad", ha apuntado el CEO de Kronos, Saïd Hejal.

Este es el cuarto proyecto de Kronos Homes en el país vecino, que se suma a Distrikt, también en Lisboa, y a los dos resorts en el Algarve-Palmares Ocean Living & Golf y Amendoeira Golf Resort. En total, Kronos Homes tiene 24 proyectos en comercialización en la Península Ibérica.

Este nuevo proyecto de la marca de promoción inmobiliaria residencial de Kronos está diseñado por el arquitecto Eduardo Souto de Moura (ganador del Premio Pritzker de Arquitectura en 2011) y con la colaboración técnica del estudio de arquitectura Metrourbe.

"Tener un proyecto firmado por el arquitecto Eduardo Souto de Moura no sólo es un privilegio y un símbolo de excelencia, sino también la combinación perfecta entre los valores de Kronos Homes, con una apuesta clara por la arquitectura y la calidad y distinción que queremos marcar este proyecto con una ubicación única en Lisboa. También es el cumplimiento de un objetivo que teníamos de tener un arquitecto portugués premiado por Pritzker en uno de nuestros proyectos", destaca Rui Meneses Ferreira, socio de Kronos Homes en Portugal.