Kronos invierte 51 millones en la construcción de una urbanización de 153 viviendas en Valladolid

elEconomista Valladolid

Kronos Homes, la marca de promoción inmobiliaria residencial de Kronos, ha comenzado la construcción de su proyecto de 153 viviendas llamado Nolita, en Valladolid con una inversión de 51 millones de euros.

Diseñado por los arquitectos Óscar Miguel Ares Álvarez y Gregorio Alarcia Estévez, ya se han vendido el 40% de las 72 viviendas que componen la primera fase. El proyecto cuenta con una inversión de 51 millones de euros y está generando 250 empleos.

Su ubicación es El Peral, una nueva zona en desarrollo a 15 minutos del centro de Valladolid. En total, Kronos Homes construirá 125 viviendas plurifamiliares y 28 unifamiliares. La tipología de viviendas es muy amplia e irá desde 1 a 4 dormitorios y todas ellas tienen grandes ventanales, amplias terrazas y estancias diáfanas que facilitan la luminosidad y fluidez de cada hogar. Asimismo, incorporan zonas comunes, piscina comunitaria, trastero y garaje. En el caso de las viviendas unifamiliares, las principales estancias se orientan a un jardín privado. Tienen un precio medio aproximado de 250.000 euros, las plurifamiliares, y 360.000, las unifamiliares.

Kronos Homes cuenta siempre con arquitectos de reconocido prestigio en sus proyectos. En este caso, se ha apostado por el talento local contando con dos estudios vallisoletanos para el diseño de Nolita. Por un lado, G3 de Gregorio Alarcia Estévez y, por otro lado, el estudio de Óscar Miguel Ares. Este vallisoletano ostenta decenas de premios nacionales e internacionales como el American Architecture Prize (New York, 2017, Bilbao 2019), el International Architecture Awards 2018 concedido por The Chicago Athenaeum / Europeen (Atenas, 2018) o The Plan Award, (Venecia 2018, Milán 2019)

Kronos desarrollador de barrios

El Peral es una nueva zona por la que Kronos ha apostado dentro de su estrategia de creador de barrios. Más allá de la construcción de viviendas a través de Kronos Homes, la compañía invierte en el desarrollo y urbanización del suelo. De esta forma, se encarga de implementar todas las infraestructuras necesarias para poder desarrollar viviendas en el mismo, poniendo especial énfasis en la creación de zonas verdes y espacios sostenibles.