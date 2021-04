Así son las Nike de Kanye West que se han vendido por la cifra récord de 1,8 millones de dólares

La casa de subastas Sotheby's ha anunciado que la venta de unas Nike que llevó el rapero Kanye West en 2008 han batido todos los récords de precio por unas zapatillas de la historia. Todo, tras pagar 1,8 millones de dólares (alrededor de un millón y medio de euros) la firma de inversión Rares. Una plataforma que se dedica a ofrecer acciones de calzado de colección, como si de empresas en bolsa se tratase.

Kanye West ostenta desde finales de marzo, aunque se ha dado ahora a conocer, un nuevo récord. En concreto, uno adjudicado a las zapatillas que en los Grammy de 2008 llevó como forma de publicitar las Nike Yeezy 1 que por entonces se trataban de un prototipo que vieron la luz un año después.

Los 1,8 millones de dólares que se han pagado superan los 615.000 que a mediados de 2020 se pagaron por unas Air Jordan 1, hasta ahora el récord por unas zapatillas. Un valor que indica el pudiente interés por este producto (se calcula que en 2030 el mercado de calzado de colección podría suponer 30.000 millones de dólares) y lo reafirma quién ha realizado la compra.

La plataforma Rares se dedica a tratar a las zapatillas de colección como empresas en bolsa

La compañía Rares, propiedad de un exjugador de fútbol americano, es una plataforma que se dedica a la compra de zapatillas para venderlas en pequeñas acciones. Al estilo de una empresa, los accionistas adquieren participaciones de dicha zapatilla que en función de su interés suben o bajan de valor.

Ya en catálogo, las Air Yeezy 1 se podrán empezar a adquirir desde el 16 de junio, tal y como anuncia la propia Rares en su página web. Sin embargo, los usuarios de la plataforma ya pueden empezar a reservar su posición para ser uno de los primeros en tener acciones de esta zapatilla.

Kanye West durante los Grammy 2008 con las Air Yeezy 1. Foto: Getty.

"Esta venta demuestra que West es uno de los diseñadores más influyentes de nuestra época", ha señalado Brahm Wachter, responsable de objetos de colección de Sotheby's. Una compañía que había estimado la subasta en un millón de dólares y ahora se ha visto sorprendida por esta moda que ha tenido al rapero más famoso del mundo como punta de lanza.

El récord podría batirse en mayo

Un Kanye West que, precisamente ya no trabaja para Nike si no que lo hace para su competencia. Fue en 2014, cuando el exmarido de Kim Kardashian ya era toda un referencia para la firma americana, que se dio el paso de cambiar a Adidas ya que West consideraba que su porcentaje de ganancias con Yeezy no era suficiente. El traspaso, según Bloomberg, produjo que la empresa alemana ganase con la venta de estas zapatillas 1.700 millones de dólares en 2020.

Todo un récord millonario, con presencia mediática detrás, que podría quedar en vano en los próximos meses. Sotheby's ya ha anunciado que en unos días va a subastar unas zapatillas de baloncesto usadas por Kareem Abdul Jabbar, así como otras de Stephen Curry. Pero el punto culminante será del 1 al 12 de mayo cuando estén a la venta unas Air Jordan 1 usadas por el propio Michael Jordan durante su año de debut en la NBA en 1984. De momento, los 1,8 millones de las Nike Yeezy 1 son la cifra a batir.