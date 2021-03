Nike, un rapero y sangre humana: las polémicas zapatillas de 860 euros que "promueven el satanismo"

En 1977, la editorial Marvel escribió un comic con sangre del grupo musical Kiss, con el fin de lograr una recaudación millonaria. Todo un éxito de ventas, que ha sido, 44 años después, fuente de inspiración para llevar al rapero Lil Nas X y al colectivo musical de Brooklyn MSCHF a diseñar los Satan Shoes ('zapatos satánicos'). Un calzado que imita la famosa Air Max 97 pero con una gota de sangre humana en la suela, y que ha derivado con Nike denunciando a los creadores por "infracción de marca registrada".

El mismo día que Lil Nas X sacó a la venta sus Satan Shoes, en el marco de su último sencillo, Nike decidió llevar ante los tribunales a este y sus colaboradores. Todo por haber usado el logotipo de la firma americana en su zapatilla sin previo aviso y con una enorme polémica detrás.

Pese a recaudar más de 570.000 euros en solo un minuto (se sacaron 666 unidades a un precio de 866,42 euros cada zapato -1.018 dólares por la referencia al versículo Lucas 10:18 de la Biblia donde se habla del demonio-), diferentes colectivos y políticos conservadores tildaron el diseño de "promover el satanismo".

Lucas 10:18: "Entonces les dijo: 'Vi a Satanás caer como un rayo del cielo'"

Unas críticas que instintivamente fueron cargadas hacia Nike, cuyo logo salía en el lateral del calzado, pero que la propia multinacional se encargó de desvincular por no tener nada que ver. "Existen pruebas de que hay una confusión significativa en el mercado, incluyendo llamamientos a boicotear a Nike en respuesta al lanzamiento de los zapatos satánicos de MSCHF, que están basados en la creencia errónea de que Nike ha autorizado o aprobado este producto", señaló la firma del 'boosh'.

Las Satan Shoes se enmarcan dentro de la campaña del rapero con su último videoclip

Polémica que llega por la última campaña de Lil Nas X a favor del colectivo LGTBIQ+. En la creencia de que el rap no lucha por los derechos de estos, el cantante ha estrenado Montero ('Call Me By Your Name'). Un sencillo en cuyo videoclip se ve a Lil Nas X acabar en el infierno por haber seducido a un hombre en el Jardín del Edén. Sin embargo, los encantos del rapero acaban haciendo lo propio con el demonio, como muestra de su lucha por los LGTBIQ+.

La zapatilla aún se puede conseguir

Una promoción de las Satan Shoes que han acabado levantando todos los líos, pese a venderse las 665 unidades en menos de un minuto. La última, la 666 (número del diablo), será sorteada el 1 de abril entre todos aquellos seguidores del cantante que tuiteen con la campaña y hastags de la zapatilla.

El calzado que no dista mucho de las Air Max 97, salvo por el negro y rojo del color, los detalles del logo, nombre y símbolos del rapero y la polémica suela. En el punto de amortiguación, hecho con burbujas de Nike, hay una pequeña cápsula de 60 centímetros cúbicos de tinta roja y la famosa gota de sangre. Un líquido que fue donado por los miembros de MSCHF y que ahora podría acabar costando a estos una seria disputa con el mayor gigante de moda deportiva.