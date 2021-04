Telefónica renueva su imagen corporativa para hacerla "más flexible, relevante y diferencial"

José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, ha desvelado ante los accionistas la nueva imagen corporativa que lucirá la compañía a partir de ahora. Se trata de una identidad visual "más flexible, relevante y diferencial" que pretende adelantarse a los tiempos y que "asume el ayer y proyecta el mañana". Según ha explicado, el grupo ha "rescatado algunos de los símbolos que ya utilizamos en el pasado, y los hemos modernizado para adaptarlos a los tiempos". De esa forma, el nuevo logotipo "refleja de dónde venimos y hacia dónde vamos", en una compañía "cada vez más tecnológica y que quiere ser protagonista del mundo que viene". En su discurso ante la junta, el primer ejecutivo de Telefónica ha apuntando que la nueva enseña "refleja el ADN de innovación y continua transformación", así como "el alma de la compañía, que es el talento de los profesionales que impulsan su presente y su futuro".

En su intervención en la junta de Accionistas, Álvarez-Pallete ha mostrado su optimismo ante el futuro que se avecina al señalar un cambio de tendencia que favorecerá a su compañía. "Los vientos de cara están cambiando para convertirse en vientos de popa y nosotros hemos desplegado las velas más amplias". No obstante, y pese a que resulta muy valioso disponer el viento a favor, el presidente de la compañía ha señalado que los más importante es el rumbo. Así, parafraseó a Séneca al indicar que "no hay viento favorable para el barco que no sabe dónde va". De esa forma, el teleco hace votos para "emerger de una de las mayores crisis vividas por la Humanidad con la satisfacción y el orgullo de haber cumplido nuestra misión y, también, como una compañía tecnológica lista para conquistar el futuro".

En el balance del ejercicio pasado, en "un año excepcionalmente duro", Telefónica ha aumentado un 40% el beneficio neto, que ha alcanzado casi 1.600 millones de euros. Así, Álvarez-Pallete ha asegurado que su grupo decidió "gestionar activamente los recursos, gastos e inversiones priorizando en cada momento los proyectos de mayor rentabilidad y crecimiento". De esa forma, la teleco mejoró en 2020 el margen operativo por quinto año consecutivo y mantuvo su capacidad de generación de caja, con casi 5.000 millones de euros en 2020 y 25.000 millones de euros acumulados en los últimos cinco años. Precisamente en ese periodo, la deuda neta se habrá reducido a menos de la mitad, en torno a 26.000 millones de euros. "A diciembre de 2020 nuestra deuda estaba en 17.000 millones de euros por debajo del nivel de junio de 2016. Además, las iniciativas inorgánicas anunciadas nos permitirán seguir reduciéndola en los próximos meses".