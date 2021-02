ACS cobrará en efectivo la venta del negocio industrial y se aliará con Vinci en renovables

ACS y Vinci negocian aliarse para invertir juntas en el negocio de las energías renovables, la gran apuesta de crecimiento del grupo español junto con las autopistas. Esta unión, que se instrumentaría a través de una sociedad conjunta, se enmarca en el proceso de venta de la división de servicios industriales que ambas compañías prevén cerrar en marzo y que ahora discurre porque la firma francesa pague íntegramente en metálico.

Así lo ha avanzado el presidente de ACS, Florentino Pérez, durante la presentación de resultados de 2020. "En el contexto de nuestras conversaciones con Vinci seguimos negociando el contrato de compraventa, avanza adecuadamente y esperamos firmarlo en marzo. Se incluye que el pago sea en metálico en su integridad y la posibilidad de invertir junto con Vinci en proyectos de energías renovables", ha explicado el primer ejecutivo de la compañía española.

Vinci lanzó una oferta no vinculante el pasado verano para hacerse con el negocio industrial de ACS, cuyo buque insignia es Cobra. La operación original arrojaba un valor de 5.200 millones de euros, de manera que la compañía que española recibiría al menos 2.800 millones de euros en efectivo y el resto en acciones de Vinci. De este modo, la firma española podría convertirse en el primer accionista del gigante galo, con una participación que se situaría en el entorno del 5%. No obstante, esta estructura ahora cambiaría y el pago se efectuaría completamente en efectivo. Pérez no ha dado detalles sobre el valor actual de la compraventa.

ACS tiene un portfolio de proyectos en promoción de energías renovables que suman 25 GW en todo el mundo, de los que 11.964 MW son eólicos y 11.730 MW son fotovoltaicos. Por geografías, Latinoamérica acapara el 36% del total, con 8.871 MW, Norteamérica el 12%, con 2.906 MW, España el 10%, con 2.536 MW, el resto de Europa el 34%, con 8.380 MW, y el resto del mundo el 8%, con 1.976 MW.

El consejero delegado del negocio industrial de ACS, José María Castillo Lacabex ha señalado que el grupo tiene una cartera garantizada para empezar a construir en los próximos dos años por 2.000 MW. El directivo ha recordado la reciente adjudicación en Reino Unido de un proyecto eólico offshore de 480 MW y ha apuntado a que el offshore flotante "es el futuro" en España, donde prevén inversiones muy significativas.



Castillo Lacabex ha incidido en que "el pipeline está creciendo muy rápidamente" y ha señalado que la apuesta es por continuar con una rentabilidad de "exigencia altísima" y además por "más cantidad de proyectos y tecnologías".



La estimación de ACS es que hasta 2025 habrá desarrollado 6 GW, a razón de entre 1.000 y 1.500 MW anuales, con una inversión estimada en el entorno de los 1.500 millones de euros cada año.

Compra a Atlantia

Además de las energías renovables, la apuesta de ACS discurre por invertir en infraestructuras de transporte y, muy concretamente, en autopistas, donde ya tiene una posición consolidada a través de Iridium y Hochtief y de su participación en Abertis (50% menos una acción). A este respecto, Florentino Pérez ha abierto la puerta a participar en la compra de ASPI, la sociedad de autopistas italianas que vende Atlantia, su socio en Abertis con un 50% menos una acción. "Hay un proceso de venta de ASPI; no les puedo decir nada más que vamos a contemplar todas las posibilidades, vamos a estudiar también si nos interesa", ha afirmado el también presidente del Real Madrid. "Lo estudiaremos con todo el cariño", ha indicado el ejecutivo al ser preguntado sobre el destino del dinero recibido por la venta de servicios industriales. "Puede ser ASPI y pueden ser otras infraestructuras que también están en el mercado", ha precisado.