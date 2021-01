"Empezaremos a fabricar la vacuna de Janssen a partir del mes de mayo"

Reig Jofre será la tercera empresa española involucrada en la fabricación de una de las vacunas contra el Covid. El acuerdo de la empresa catalana es con Janssen y esperan comenzar la fabricación de las dosis antes de verano.

¿Cómo será el proceso de fabricación de la vacuna?

Hay que esperar a la aprobación para esclarecer el horizonte respecto a las dosis. Nosotros, en paralelo, estamos preparando la planta para la autorización de la vacuna, porque lo que no podemos hacer es pensar que esto no vaya a salir. No podemos perder este mes para realizar una serie de inversiones y tener la planta a punto. La capacidad que tenemos es de 250 millones de dosis anuales y estamos trabajando para cumplir con estas proyecciones. También hemos comenzado a trabajar en el tema del personal, viendo qué tipo de candidatos tienen que entrar y qué perfiles. Estamos trabajando, en general, para no perder ni un minutos desde que se dé el pistoletazo de salida.

¿Cuándo va a estar lista la planta de Sant Joan Despí, que es la seleccionada para este contrato?

Nosotros estamos esperando para la autorización de la planta por parte de las autoridades y creemos que se producirá en los próximos dos meses. Por tanto, la planta estará disponible antes de verano, sobre el mes de mayo. Hace algo más de dos años empezamos la contrucción de este edificio y lo tenemos todo ya bastante preparado para pasar las auditorías.

Hablaba de mayo, pero la vacuna de Janssen puede que esté aprobada en marzo. ¿Durante esos dos meses se fabricaría en otra instalación de Reig Jofre?

No está previsto. Hay un proceso de transferencia tecnológica en el cual se está ya trabajando. No habrá fabricación en otra planta que no sea la de Sant Joan Despí.

Entonces, ¿Reig Jofre empezaría en mayo a fabricar esa vacuna?

Sí. La comunicación oficial es antes de verano para ser prudente. Pero si las cosas van bien, tendremos las instalaciones preparadas para cuando sea posible, y eso será alrededor de mayo o junio.

Respecto a la transferencia tecnológica. ¿Se está trabajando para fabricar bajo el régimen de una sola dosis, tal y como está ensayando Janssen?

Si los resultados salen con que con una dosis es suficiente, nosotros estamos preparados para hacer esa formulación. Nosotros recibiremos las instrucciones de una formulación para estabilizarla y luego se procederá al llenado y terminado del producto.

¿El contrato firmado con la compañía es para producción pensando en Europa o alguna región más?

No nos han desvelado nada. Nuestra capacidad la ponemos a disposición de Janssen. Luego, como quieran distribuir la vacuna a nivel mundial no sabemos. En cualquier caso, ponemos nuestra calidad a disposición de Janssen. Nosotros prepararemos la logística para ubicar la vacuna donde ellos nos digan. Pero la distribución puede ser a nivel mundial y eso no es un hándicap, porque nuestras instalaciones cumplen con cualquier país.

¿Qué va a suponer el contrato de la vacuna a nivel económico para su compañía?

Por temas de confidencialidad seré un poco escueto en la respuesta. Hicimos una inversión de 30 millones de euros en la planta para triplicar la capacidad actual, que estaba cifrada en 15 millones de viales. Tenemos contemplados aumentos de productividad.

El contrato firmado por su compañía es el tercero que se realiza del mismo tipo en España respecto a la vacuna del coronavirus. ¿Qué tipo de políticas se deben desarrollar para que España tenga empresas que capten nuevas producciones?

Pensamos que debe haber empresas con competitividad industrial, no tener empresas industriales porque sí. Por parte de la administración y también del sector privado se ha de ser capaz de identificar los sectores donde hay una posición competitiva como es el sector salud. Hay que apoyarlas con formación, educación, ayudas, fomentar colaboraciones con universidades y startups... Son esas empresas las que pueden poner a España en un lugar en el mundo. Cualquier política pública que pueda favorecer e incentivar la inversión a este tipo de sectores puede hacer mucho por el país. Lo que ha pasado con la pandemia nos pone de relieve que tener una dependecia excesiva es peligroso. Cuando comenzó todo y hubo que desempolvar antiguos registros para fabricar productos para las UCI, deprisa y corriendo, porque había problemas de suministros con empresas chinas o indias... Pone de relieve lo importante que es tener esta industria. La administración debe apoyar las cosas que hacemos bien.

¿Qué impacto económico va a tener la pandemia en los resultados de la compañía?

Hemos podido compensar algunas caídas por el Covid, gracias a negocios como el de tecnologías farmacéuticas con productos asociados a la pandemia. Pensamos que este último trimestre acusaremos un poco el Covid, pero, al mismo tiempo, creemos que será un año bueno para nosotros con la que está cayendo.

Una de las inversiones importantes fueron los 'sysadoas' de Bioibérica. Sin embargo, a principios de año, el Ministerio de Sanidad anunció su futura desfinanciación. ¿Cómo está este asunto?

Los únicos productos probados, seguros y eficaces para el tratamiento de la artrosis son los sysadoas. Siguen financiados y no contemplamos otra situación a corto plazo. Cuando compramos la compañía articulamos varias estrategias y una de ellas está pensada por si ocurriera una desfinanciación.

¿Qué otras áreas de negocio van a explotar en 2021?

Seguimos potenciando la tecnología farmacéutica mediante el desarrollo de lo que llamamos genéricos plus. También tenemos desarrollo en dermatología y salud articular. Para infecciones fúngicas tenemos un desarrollo propio que está aprobado y con un mercado potencial de 150 millones en Europa. También, aunque no verá la luz en 2021, sacaremos un biosimilar con mercado de 800 millones en todo el mundo.