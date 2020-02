Las agencias de viaje acusan a Sanidad de provocar una oleada de cancelaciones por el coronavirus

Acave, la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes, ha pedido al Ministerio de Sanidad que rectifique ante su recomendación de no viajar a Italia porque las últimas declaraciones del ministro Salvador Illa están provocando una oleada de cancelaciones, cuando no existe ninguna recomendación expresa en este sentido por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Acave ha remitido sendas cartas al Ministro de Sanidad y a la Secretaria de Estado de Turismo pidiendo que aclaren, en concreto, las contradicciones de las declaraciones del ministro de Sanidad con la información publicada por Exteriores en su página web de recomendaciones de viaje.

En su comparecencia de prensa del pasado martes 25 de febrero, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, emitió una recomendación de no viajar a China, Japón, Corea, Irán, Singapur y a cuatro regiones del norte de Italia por el coronavirus.

No obstante, el Ministerio de Asuntos Exteriores, organismo responsable de emitir las recomendaciones de viaje para velar por la seguridad de los españoles, no establece recomendaciones de no viajar a Japón ni a Singapur; en el caso de Corea del Sur, sólo recomienda no viajar a las zonas de Daegu y Cheongdo; y para Italia indica que no hay restricciones de viaje, excepto en 11 localidades muy determinadas (Codogno, Casapusterlengo, Castiglione d'Adda, Maleo, Fombio, Bertonico, Castelgerundo, Somaglia, Sant Fiorano, Terranova dei Passerini y Vo Euganeo).

La patronal de las agencias de viajes destacan que "en el caso de Italia, la web del Ministerio de Asuntos Exteriores indica de manera expresa que "en caso de haber planificado un viaje, se informa que los vuelos a y desde Italia a España no se han suspendido y que se puede circular libremente por todo el territorio italiano, salvo en las 11 poblaciones indicadas al inicio".

Ante esta situación, Acave pide que el Ministerio de Sanidad, se proceda a emitir un comunicado aclaratorio que vaya alineado con lo dispuesto en dichas recomendaciones de viaje emitidas por Exteriores, "organismo competente de emitir las recomendaciones de viaje para españoles".