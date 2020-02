Javier Pérez (Mastercard): "El impacto del coronavirus se minimizará por las compras por internet"

Mastercard tiene planes de desarrollo en España relevantes. Para la compañía nuestro país es uno de los principales de Europa. Su presidente para el Viejo Continente, Javier Pérez, resalta que la firma sigue ganando cuota de mercado por los servicios que ofrece, aunque se mantiene cauto sobre las previsiones futuras por el impacto que pueda tener el coronavirus. Aún así, considera que es pronto para hacer valoraciones sobre la epidemia y ve en el comercio por internet un factor positivo para mermar el efecto sobre la economía.

¿Cómo está evolucionando el negocio en España?

Mastercard en España va bien, primero porque sigue ganando cuota de mercado frente a otros actores y, segundo, porque seguimos viendo buena actividad. La gente sigue gastando dinero, los turistas siguen viniendo y los españoles siguen viajando. Vemos una situación buena. España es fundamental para Mastercard, es un mercado con una buena infraestructura y está muy desarrollado (hay muchas terminales, tarjetas, voluntad de uso y de innovación en los medios de pagos). En Alemania a los ciudadanos les gusta usar más el efectivo, es un tema cultural como en Japón. En España el pago por móvil ha evolucionado muy rápido y es uno de los países líderes; siempre es un mercado que eligen los gigantes digitales para lanzar todas sus innovaciones en pagos, tras Estados Unidos y Reino Unido.

La compañía ha reducido sus expectativas de ingresos por el coronavirus. ¿Se teme que el impacto pueda ser mayor?

Hay que ver qué pasa con el coronavirus, pero esto es un factor fuera de nuestro control. Hemos pasado por otras epidemias, no es la primera vez que ocurre y esperemos que el efecto sea similar y acabe cuanto antes. Es verdad que en otras situaciones parecidas hubo una reducción de los viajes, pero las compras no se retrayeron y ahora hay más comercio por internet. El impacto, por tanto, se minimiza porque la gente compra más por internet, pero todavía es pronto para hacer valoraciones.

¿Las compras por internet compensarán del todo el impacto?

No se compensará del todo, pero a nivel doméstico hay un reemplazo o una sustitución del gasto de físico por el electrónico. Y una vez que la epidemia pase, como en otras ocasiones, prevemos que una buena parte de los viajes que no se han hecho se recuperen. Por ejemplo, si alguien tenía un viaje de negocios a España, lo retrasa pero no lo cancela definitivamente.

¿Cuánta cuota de mercado está ganando Matercard en España?

Estamos ganado mucha cuota de mercado en Europa y España. Afortunadamente los clientes nos eligen, nos prefieren sobre otras opciones. En Europa somos líderes y en España hay un equilibrio en el dominio del sector con nuestros principales competidores. Pero, en los últimos tiempos estamos siendo muy fuertes en el segmento de neobancos. Más del 85% de estas nuevas firmas financieras son miembros de Mastercard en Europa porque llevamos un adelanto en tecnología. Estamos comprando empresas desde hace tiempo para ir mejorando los servicios que ofrecemos y los neobancos necesitan posicionarse con mayor rapidez. Además, contamos con un marketing diferencial que se ancla en eventos, en una serie de experiencias, que a los neobancos les parece más atractivo para captar clientes.

¿Mastercard valora la compra de neobancos o solo sellará alianzas comerciales como hasta ahora?

Jamás competiremos con nuestros clientes, eso nos conduce al suicidio. Jamás seremos una compañía adquiriente. Estamos para dar servicios a nuestros clientes, no para competir con ellos. Es una estrategia diferente a la de otros actores de medios de pago. En España, por ejemplo, hemos llegado a acuerdos con Pagantis y Fintonic.

La compañía ha instalado en la red de autobuses de Madrid el pago con tarjeta. ¿Se va a extender a otras ciudades y a otros servicios?

Me gustaría que evolucionara y creo que sucederá por la demanda de los consumidores. En Londres ya está disponible en el metro y está incorporado en nuestros planes de desarrollo la ampliación de la infraestructura a otras ciudades como Málaga, Valencia, Mallorca. Hemos empezado por los autobuses y pretendemos extender el servicio al metro y a otros lugares.

Los bancos centrales están analizando las ventajas y desventajas de retirar de la circulación el dinero en efectivo. ¿Para cuándo cree que el metálico desaparecerá?

Ahora está sobre la mesa de debate las iniciativas de algunos bancos centrales, que piensan que el metálico debe ser eliminado en su totalidad. En Suecia el gobernador quiere poner en marcha una cibermoneda, que sustituiría a la física. Pero, cuando empecé a trabajar pensaba que los cheques de viaje iban a desaparecer porque eran un disparate y aún existen. El efectivo creo que del todo no va a desaperecer. Hay gente que no puede funcionar sin él por el trabajo que ejerce, aunque es cierto que cada vez este tipo de empleos son menos relevantes.

¿En España es factible poner en marcha una medida de este tipo?

En Suecia es más factible porque es un país controlado y relativamente pequeño en población y que cuenta con unos niveles de crimen y fraude bajos. Es más fácil lanzar una medida de este tipo allí que en España, que es un mercado con mayor población y un turismo muy desarrollado. Pero, hay una tendencia creciente en la visión no deseable del efectivo en los gobiernos.