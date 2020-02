OHL acuerda la venta del Old War Office a su socio Hinduja por más de 104 millones

OHL ha alcanzado un acuerdo preliminar para vender el 49% del Old War Office de Londres a su socio indio Hinduja, que ya tiene el 51% del activo y tomará así el control total. El importe de la operación, que está sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones, se estima en 104 millones de euros. Así lo ha anunciado el consejero delegado de OHL, José Antonio Fernández Gallar, confirmando así la nueva estrategia para su división de Desarrollos, tal y como adelantó elEconomista el miércoles. Asimismo, negocia una financiación ligada al capital del Centro Canalejas de Madrid para incrementar la caja.

OHL había previsto obtener alrededor de 150 millones por el Old War Office. Sin embargo, en las cuentas de 2019 se ha anotado un deterioro de 47,5 millones que ha reducido su valor hasta los 104 millones. Una rebaja que se alinea con la oferta recibida de Hinduja. Fernández Gallar ha explicado que la desinversión en el desarrollo londinense encaja en la política de desinversión de activos de la compañía. Ha señalado que aun tratándose de un "excelente" proyecto, "es demasiado exigente en recursos", máxime cuando OHL no ejecuta la obra y el activo "no tiene sinergias con la constructora". OHL posee el 49% de 51 Whitehall Holdings, sociedad que desarrolla en el que fuera Ministerio de la Guerra británico (Old War Office) un exclusivo hotel operado por la cadena Raffles

En cuanto al Centro Canalejas de Madrid, del que OHL cuenta con una participación del 50%, Fernández Gallar ha explicado que confía "tremendamente" en este activo puesto que "tiene una capacidad de generar valor muy importante". Tras su construcción, que cuminará con la inauguración del hotel el próximo mes de mayo, "queda la fase de explotación y no queremos perder toda esa generación de valor futura". De este modo, la empresa está planteando una financiación contra el equity de Canalejas para "subir la caja a la compañía porque necesita tener tranquilidad financiera".

En la hoja de ruta de OHL, uno de los planteamientos es una venta individualizada de los distintos activos que conforman el Centro Canalejas: el hotel de lujo gestionado por Four Seasons, la galería comercial, las residencias y el aparcamiento.