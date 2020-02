Marc Puig, a un paso de presidir el Instituto de Empresa Familiar

A falta de ser ratificado por la Asamblea de Socios del Instituto de Empresa Familiar (IEF), todo apunta a que Marc Puig será el nuevo presidente de la institución referente de la pequeña y mediana empresa en España. Este miércoles la Junta Directiva del Instituto de la Empresa Familiar informó que tras la reunión mantenida el martes en Madrid, y a propuesta de su presidente, Francisco J. Riberas, se acordó por unanimidad proponer a la Asamblea, -máximo órgano de decisión del IEF que celebra el próximo 12 de mayo su reunión anual-, la designación de Marc Puig como nuevo presidente.

Actualmente, Marc Puig es el presidente ejecutivo de Puig -una empresa familiar de moda y fragancias con sede en Barcelona-, y en caso de ser ratificado por la Asamblea, sustituirá en el cargo a Francisco J. Riberas, cuyo mandato de dos años vencerá en mayo próximo. Cabe recordar que la presidencia del Instituto de la Empresa Familiar tiene, según los estatutos de la organización, una duración de dos años no prorrogables. Marc Puig se convertiría así en el decimocuarto presidente del Instituto.

Dilatada trayectoria

Marc Puig nació en Barcelona y estudió Ingeniería en la Universitat Politècnica de Catalunya (1986). En 1990 obtuvo un MBA por la Universidad de Harvard con una beca concedida por La Caixa. En 1991 se incorporó a Antonio Puig S.A. como director of R&D and New Product Development, cargo que ocupó durante cinco años. En 1996 fue nombrado presidente de Puig en EEUU, compañía de distribución y marketing de los productos de perfumería de Carolina Herrera, Nina Ricci y Paco Rabanne en Norteamérica. Simultáneamente, en Nueva York, fue responsable de la empresa de moda Carolina Herrera Ltd.

En 2001 regresó a Barcelona para asumir el cargo de president of the Fashion Division y supervisó las marcas de moda Carolina Herrera, Nina Ricci y Paco Rabanne. Asimismo, ocupó el cargo de vicepresidente sénior Corporate Development. En 2004 fue nombrado CEO de Puig y, en 2007, chairman del Consejo de Administración de Puig. Continúa ocupando ambos cargos hasta la fecha. En 2009 entró a formar parte de la Junta Directiva del Instituto de la Empresa Familiar, del que es vicepresidente desde 2014.