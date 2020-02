Aena 'ignora' al coronavirus y eleva su previsión de tráfico de pasajeros

Aena ha revisado al alza su previsión de tráfico de pasajeros sin tener en cuenta la crisis del coronavirus, que se está extiendo por Europa y ya ha llevado a Italia paralizar el norte del país tiñendo las bolsas de rojo.

El gestor aeroportuario ha comunicado así que espera cerrar el año con un alza del tránsito de viajeros del 1,9% frente al incremento del 1,1% anunciado a finales del año pasado, cuando las aerolíneas empezaron a reducir su oferta. En este línea, prevé un alza de los ingresos totales del 4% para 2020 hasta los 4.687 millones de euros gracias a la expansión internacional y las mayores ventas y visitas.

La compañía, que ha registrado un aumento del tráfico del 2,4% en enero (su peor inicio de año desde 2014), no ha explicado que indicadores han mejorado para revisar al alza la previsión de crecimiento pero sí que ha aclarado que el dato "no contempla un impacto potencial del coronavirus en el tráfico mundial y europeo en particular".

"No contempla un impacto potencial del coronavirus en el tráfico mundial y europeo en particular"

Lo cierto es que, hasta la crisis en Italia, la actividad de Aena no se había visto amenaza realmente por el virus ya que no tiene una fuerte exposición a China pese a sus esfuerzo para atraer pasajeros y aerolíneas de la región. Iberia suspendió sus tres frecuencias semanales y algunas aerolíneas del gigante asiático han ido cancelando vuelos pero no afecta mucho a nivel global. En este punto, la cancelación del Mobile World Congress tendrá un impacto puntual en El Prat.

Ahora bien, si la crisis en Europa se agrava, la demanda se hunde y se restringen los vuelos, Aena podría sufrir su primera caída del tráfico desde la crisis. No en vano, Italia aporta más del 10% de su tráfico de pasajeros anuales y el Gobierno ya está recomendando no viajar a las zonas de riesgo. Así, Aena hila dos jornadas a la baja, aunque registra caídas más contenidas que las aerolíneas europeas.

Resultados récord

En cuanto a 2019, Aena ha cerrado otro año de récord. El beneficio neto ha aumentado un 8,6% en 2019 hasta los 1.442 millones, los ingresos han mejorado el 4,2% hasta los 4.503 millones de euros y el tráfico en España finalmente creció un 4,4% hasta los 275,2 millones. Los ingresos comerciales crecen el 7,7%.

El Consejo de Administración ha propuesto a la Junta de Accionistas la distribución de un dividendo de 7,58 euros por acción, lo que implica una mejora del 9,4% con respecto al año pasado. Así, la firma repartirá unos 1.137 millones de euros entre sus accionistas cumpliendo con su objetivo de repartir el 80% de su beneficio. La mitad se lo lleva el Gobierno.