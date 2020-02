Dimiten tres consejeros de Siemens Gamesa a un mes de su junta de accionistas

Tres consejeros de Siemens Gamesa han presentado su dimisión a un mes de que la energética celebre su junta de accionistas, donde tiene previsto aprobar el nombramiento por cooptación de varios consejeros.

En concreto, según ha informado este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Andoni Cendoya y Alberto Alonso, consejeros no ejecutivos independientes de Gamesa, han dimitido de su cargo y han dejado además de ser presidentes de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de la Comisión de Auditoría, respectivamente. Asimismo, Carlos Rodríguez-Quiroga ha comunicado al consejo de administración de Siemens Gamesa su dimisión como secretario consejero de la sociedad.

La marcha de estos tres consejeros se produce a poco más de un mes de que la junta de accionistas de la sociedad, que se celebrará el próximo 26 de marzo en primera convocatoria, apruebe la ratificación de tres consejeros nombrados por cooptación.

Se trata de Andreas C. Hoffmann y de Tim Oliver Holt, con la calificación de consejeros no ejecutivos dominicales, y de Harald von Heynitz, con la calificación de consejero no ejecutivo independiente, los tres por el plazo estatutario de cuatro años.

El consejo de administración de Siemens Gamesa aprobó el pasado 10 de febrero el nombramiento como consejero de Harald von Heynitz, exauditor alemán de KPMG en Siemens, tras la salida del consejo del director de Desarrollo Corporativo del grupo Iberdrola, Pedro Azagra, al hacerse efectiva la salida de la eléctrica del capital de la compañía de aerogeneradores.

Harald von Heynitz fue nombrado también vocal de la comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas y de la de Nombramientos y Retribuciones. Heynitz trabajó entre 1995 y 1998 en Nueva York como auditor de compañías alemanas, sobre todo Siemens o BMW, quedándose a su vuelta a Alemania como asesor de la primera. Lideró el proyecto de conversión que terminó con la inclusión de Siemens en la Bolsa de Nueva York.

Asimismo, el consejo de Siemens Gamesa nombró en esa misma fecha consejero a Tim Oliver, jefe de Operaciones del negocio de Gas y Energía de Siemens tras la renuncia voluntaria de la actual consejera delegada de esa misma línea de negocio, Lisa Davis. Andreas C. Hoffmann fue nombrado consejero no ejecutivo dominical a finales de noviembre de 2019 en sustitución de Ralf Thomas, quien presentó su renuncia de forma voluntaria.

La compañía aprobará dividendos tras obtener en el ejercicio fiscal de 2019 un beneficio de 140 millones de euros

Además de la aprobación de las cuentas de la compañía, la Junta de la compañía aprobará el reparto de un dividendo en efectivo de 0,05173 euros con cargo a los resultados de su ejercicio fiscal 2019, en el que obtuvo un beneficio neto de 140 millones de euros, lo que supone duplicar las ganancias del año anterior.

La compañía, que cuenta con 681 millones de acciones, destinará al dividendo 34 millones de euros, lo que arroja un pay out del 25%. En la junta se votará la reelección de EY como auditor y la política de remuneraciones del consejo, entre otras medidas.