Wirecard sube en 2019 el beneficio operativo bruto un 48%

La compañía alemana de servicios de pagos Wirecard subió en 2019 el beneficio operativo bruto (ebitda) después de gatos extraordinarios para auditorías, asesoramiento y servicios legales un 42%, hasta 794 millones de euros.

Wirecard informó este viernes de que la facturación aumentó en 2019 un 38% (2.800 millones de euros), según cifras preliminares.

El consejero delegado de Wirecard, Markus Braun, dijo que "este es un resultado fuerte" y "una evidencia clara de la rentabilidad sostenida de nuestro modelo de negocio".

Los pagos digitales ya han superado los pagos en metálico en algunos países, según Braun.

La junta directiva confirma sus pronósticos para 2020 de un beneficio bruto operativo (ebitda) entre 1.000 y 1.120 millones de euros.

Estas cifras son preliminares y Wirecard, que ha sido acusada de irregularidades contables en Asia y de blanqueo de dinero, publicará el balance el 8 de abril. Las acciones sufrieron el año pasado fuertes vaivenes tras estas acusaciones.

Wirecard encargó en octubre del año pasado a la auditora KPMG una investigación independiente para despejar dudas sobre sus cuentas, y aclarar las acusaciones de irregularidades contables publicadas por Financial Times, pero no hoy no ha dado informaciones de esta auditoría.

Las autoridades alemanas de supervisión financiera BaFin consideran que Wirecard ha podido sufrir ataques especulativos y presentaron una demanda en la Fiscalía de Múnich contra una decena de implicados, entre ellos inversores y periodistas.