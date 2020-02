Morcillo (AEAS): "El agua es el producto de ingesta humana que tiene más controles"

Tras varios años en los que las empresas de servicios del ciclo urbano del agua han visto cómo la inversión pública caía ejercicio tras ejercicio, el objetivo de la Asociación Española de Abastecimientos de Aguas y Saneamiento (AEAS) está en conseguir mejorar la eficiencia del servicio. Fernando Morcillo, presidente de la asociación, también habla de la calidad del agua y del informe publicado por el Instituto de Salud Global de Barcelona, que relacionaba el cáncer de vejiga con el nivel de trihalometanos del agua.

Recientemente, se ha publicado un informe que pone en duda la calidad del agua en España debido a la presencia de trihalometanos, ¿se están superando los límites establecidos?

AEAS, como la asociación española mayoritaria en la representación de los operadores de servicios de agua en España (públicos, privados o mixtos) divulgó una respuesta a ese informe: en el caso de los trihalometanos, la Directiva europea, traspuesta por el RD 140/2003 a la legislación nacional, fija un límite de 100 µg/l (microgramos por litro). Para un agua apta para el consumo humano, los valores obtenidos en las analíticas de la red son siempre inferiores a este valor, y en los últimos años se han ido optimizando con la aplicación de Planes de Seguridad del Agua y con la mejora de los tratamientos de potabilización existentes. De acuerdo al último documento disponible en Sinac (año 2018), el valor medio obtenido a nivel nacional fue de 27,35 µg/l (casi cuatro veces inferior al paramétrico referenciado), sobre 48.286 controles efectuados anualmente.

En concreto, ¿qué controles se realizan?

El agua "apta para consumo humano", como así se denomina en la Unión Europea el agua que vulgarmente llamamos potable, es, sin duda, el producto de ingesta alimentaria que tiene más controles de calidad y con mayor cadencia y rutina. Cualquier ciudadano puede encontrar los controles oficiales que se realizan sobre la calidad del agua en nuestro país en cada zona de abastecimiento en el Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo.

¿Qué valoración hace de la publicación de este tipo de estudios?

No cabe duda de que los estudios científicos son necesarios para hacer evolucionar la calidad del agua y las capacidades tecnológicas para conseguirla. De hecho, sin estudios científicos no sabríamos que hay que controlar los trihalometanos, ni cuál debería ser el valor límite recomendado. Otra cuestión es que se utilice un titular alarmante. Es preciso que los organismos de investigación mantengan una ética, que podemos decir que era tradicional, respecto a la divulgación pública. Las conjeturas científicas, hasta que no estén plenamente demostradas, deben quedar en ese ámbito de conocimiento y profundización. Y deben, entonces, presentar justificadamente el resultado con el contundente rigor, seriedad y soporte para que de verdad puedan ser recogidas por la autoridad reguladora, en este caso la propia Comisión Europea.

"Desde el punto de vista de la gobernanza, están pendientes el plan Dsear y el Libro Verde"

Cambiando de tema, acaba de comenzar el año y tenemos nuevo Gobierno, ¿qué planes tiene AEAS para este 2020?

Va a ser una continuación de lo que se venía haciendo en los últimos años, con lo cual desde el punto de vista sectorial y asociativo tenemos expectativas de que alguno de los elementos que se suponen que iban a mejorar, podamos ir alcanzando esos niveles de mejora.

¿Qué elementos?

Por una parte, está la parte tecnológica, que nos corresponde a nosotros como sector, está muy rodado y va avanzando. Los elementos tecnológicos están ahí, formamos una parte importante de la innovación en el mundo, nuestras empresas son bien conocidas por su experiencia, y no deja de ser el tran-tran de cada día. Desde el punto de vista de la gobernanza que estamos solicitando a los ministerios, porque no es solo al de medio ambiente al que corresponde, están pendientes el plan Dsear y el Libro Verde.