La ONCE aporta al PIB español 1.500 millones de euros

El Grupo Social la ONCE aportó durante el año 2018 1.500 millones de euros al producto Interior Bruto Español. Así lo recordó el presidente de la organización, Miguel Carballeda, durante una conferencia pronunciada en el marco de Nueva Economía Fórum. Además, el dirigente recordó el esfuerzo empleador de la fundación. "Uno de cada 195 trabajadores en España lo hacen en nuestra organización. Además, el 60% de ellos sufren una discapacidad mientras que el resto no la padece", aseguró para incidir que la ONCE se preocupa por todos los ciudadanos.

Estos datos, junto a la trayectoria de la organización (cuyo germen se encuentra en 1935, cuando diversas organizaciones de ciegos se unificaron) sirvieron de argumentos para que Carballeda pidiera a los responsables políticos españoles "respeto", tanto por la organización como por el colectivo de personas con alguna discapacidad. Recordó que en el haber de la ONCE hay muchos logros sociales para conseguir que las ciudades sean más accesibles pero llamó a no bajar la guardia. "Hay varios ejemplos, como que no hayamos conseguido alcanzar el 5% en todas las ciudades de vehículos accesibles o hoy las aceras sean menos accesibles por los patinetes eléctricos o las bicicletas", dijo.

Carballeda también pidió que a su organización se le desvinculase de otros tipos de negocio de juego, a pesar de reconocer que una parte de la financiación ONCE llega de los cupones. "En este país somos 47 millones de españoles y jugamos 47.000 millones de euros. Lo que la ONCE recauda no llega al 5%. Y nosotros hacemos cosas importantes como parte del tercer sector y como ejemplo para la ciudadanía. Además, somos la primera organización en obtener el certificado de juego responsable de Europa", dijo. Asimimo, criticó el modelo de negocio de las casas de apuestas. "El juego no es un juego para andar jugando con él. Sabemos que hay algunos que afectan a nuestra juventud y a nuestro futuro, como la droga. Recuerden que si nos cargamos a la juventud, nos cargamos el futuro", finalizó.

Entre los proyectos para este 2020, Carballeda aseguró que se van a abrir cinco nuevos centros de atención que acercará los servicios de la ONCE a provincias más pequeñas. "Todos ellos estarán regidos por una directora", dijo para asegurar que su organización trabaja por la igualdad aunque reconoció que "van con retraso".