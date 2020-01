Ferrer: "Solarcentury Iberia invertirá 700 millones para alcanzar los 1.000 MW en España"

Rubén Esteller Madrid

Solarcentury inicia hoy la construcción de una de las mayores plantas fotovoltaicas de Europa: el proyecto Talayuela Solar, con 300 MW de potencia. La planta supondrá una inversión de 225 millones de euros y creará 400 empleos en su construcción. El director general de Solarcentury Iberia, José Miguel Ferrer, explicó a elEconomista, que los planes de la compañía pasan por seguir creciendo

¿Qué viene después del proyecto de Talayuela Solar?

Después de Talayuela y Cabrera lo que viene es más y mejor. Tenemos un grupo de 13 proyectos con aproximadamente 1.000 MW de potencia y la idea es repetir lo que hemos hecho en Talayuela y Cabrera. Vamos a tramitar, a financiar y a ir seguro sin ningún tipo de subvención, con contratos de energía a largo plazo (PPA) y después construiremos y mantendremos. Ese paquete es de 1.000 MW y hemos estimado que son unos 700 millones de inversión que se van hacer principalmente en Extremadura y Andalucía.

¿Seguirán solo con plantas solares?

Sí, solar fotovoltaica y con seguidor. Solarcentury solo hace energía fotovoltaica y no pensamos dar el salto. Una vez que ya eres experto en algo o has cogido una experiencia, dar el salto... ¿Los avales están suponiendo un problema para ustedes? No. La empresa tuvo un crecimiento muy fuerte el año pasado y el ebitda es muy sano. Una vez tienes capacidad financiera para pedir los avales, pues los tienes, aunque otra cosa es ver dónde los pones.

"Estamos tranquilos esperando la planificación de Red Eléctrica para el periodo 2021-2026"

¿Por los problemas de capacidad?

Sí, eso sí que está siendo un problema porque, además, tanto Andalucía como Extremadura son la zona roja, la zona saturada y está suponiendo un problema. Creo que nosotros llegamos los primeros, porque empezamos con esto en 2016, nos posicionamos bien, abrimos líneas de avales rápido y ahora estamos tranquilos esperando la planificación de Red Eléctrica para el periodo 2021-2026.

¿Debería haber un refuerzo?

La patronal de renovables andaluza lo pidió. Extremadura lo ha pedido también.

¿Sus 13 proyectos cuentan ya con los permisos de acceso?

Sí, todos tienen ya viabilidad de acceso concedida, terrenos y en prácticamente todos estamos tramitando ya el proyecto básico para pedir la autorización administrativa previa.

"En Talayuela instalaremos 50 MW más, porque hay capacidad para hacerlo"

¿En los 1.000 MW que esperan instar cuentan ya con Talayuela y Cabrera?

No. Supondría 1.300 MW, pero a nivel interno siempre ponemos un ratio de fallo a la cartera de proyectos por cautela. Los 700 millones son también una estimación, porque al final Talayuela ha sido un poco más de inversión por ratio y los nuevos bajarán por los avances de la tecnología.

¿Su idea es quedarse luego la cartera o se plantean vender esta capacidad?

Nuestra intención es quedárnosla. Queremos ser un productor independiente y vivir de la energía que generamos. Nosotros estamos verticalmente integrados. Hacemos desde el minuto uno, que es crear el vehículo y poner el aval hasta el mantenimiento del activo y la gestión. Nos metemos en estrategia de compra venta de energía. No todo lo que tenemos va a PPA o todo a tarifa o a pool. Hay un departamento responsable de todo que lo dirige.

¿En cuantos países está ahora mismo Solarcentury

Estamos en 16 países. Las oficinas centrales están en Inglaterra, que es donde está el corazón del negocio. Tenemos actividad en Europa, África y Sudamérica. Estamos en Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, Holanda, España y Grecia. Tenemos Kenia, Ghana y Sudáfrica y después México, Panamá y Chile y desde allí se va a Brasil.

"En otros países tenemos una alianza con Ikea. En España aún está por ver"

¿Qué supone España para la compañía?

A día de hoy Solarcentury tiene una cartera de proyectos de 5.000 MW y de estos 1.000 MW están en España, es decir, un 20%. ¿Y planes para Italia? En Italia entramos hace poco, hace como un año y medio más o menos, y ahora están los primeros parques. Va a ser un mercado más grande que España, pero llegará dentro de un tiempo.

¿La banca española está dispuesta a financiar?

Creo que sí. Hemos financiado los proyectos con el BEI y con el Deutsche Bank y dentro de ese compromiso de financiación, como constructores, tenemos que poner unos avales a la sociedad de construcción y esos son los otorgados por UK Finance, HSBC y Natwest. Mientras cerrábamos la financiación de Talayuela sí hemos visto bancos españoles interesados como el Santander, CaixaBank o Sabadell. Ahora tenemos 200 MW que tendrán la autorización terminada entre mayo y junio y estamos poniendo en marcha el PPA y la financiación. Son cinco sociedades, pero no hemos dado ubicación, aunque repetimos en Talayuela porque tiene capacidad.

¿Han pensado entrar en autoconsumo en España?

La empresa está en el negocio, pero aquí está por ver. Ya está la normativa y soy un firme creyente de que es el futuro y pienso que sí que entraremos, pero será de forma paulatina. En otros países tenemos alianzas con Ikea, que hace la comercialización. En España está por ver.