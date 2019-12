Viscofan adquiere la japonesa Nitta Casings por más de 12 millones de euros

Viscofan ha adquirido la compañía japonesa Nitta Casings por un importe de 13,5 millones de dólares (12,13 millones de euros), según ha informado este jueves la firma española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, Viscofan ha alcanzado un acuerdo para adquirir la división de envolturas de colágeno al grupo japonés Nitta Gelatin, empresa cotizada en Tokio dedicada a la producción y venta de productos de colágeno para los sectores farmacéuticos, alimentarios e industrial.

El acuerdo supone la adquisición del 100% de Nitta Casings en Estados Unidos y del 100% de Nitta Casings en Canadá por un valor de empresa de 13,5 millones de dólares (unos 12,13 millones de euros), equivalente a nueve veces el resultado bruto de explitación (ebitda) anual estimado, e incluye un desembolso adicional de 1,5 millones de dólares a pagar en 2021 en el caso de alcanzar 1,8 millones de dólares de ebitda en 2020.

Viscofan ha pagado en efectivo 2,8 millones de millones de dólares y ha asumido 10,7 millones en concepto de deuda y pensiones.

Facturación de 40 millones de dólares

Nitta Casings pertenecía al Grupo Nitta Gelatin desde 1996 y se ha convertido, según la firma española, en una de las marcas líderes de producción de envolturas de colágeno en el mercado norteamericano con una facturación anual en el entorno de los 40 millones de dólares.

Las empresas adquiridas cuentan con un centro de extrusión de colágeno en New Jersey (Estados Unidos) y un centro de acabado en Ontario (Canadá), con una cartera de productos que incluye envolturas de colágeno, gel de colágeno, y productos biomédicos basados en colágeno.

"La adquisición de Nitta Casings es un hito histórico que implica completar nuestro portfolio productivo en Norteamérica con envolturas de colágeno en los centros de Estados Unidos y Canadá. Esta operación se enmarca dentro de la estrategia 'More to be' de reforzar nuestro compromiso con el desarrollo del mercado mundial de envolturas en todas las tecnologías", ha resaltado el presidente de Viscofan, José Domingo Ampuero.