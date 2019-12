Italia rescata al banco Popolare di Bari con 900 millones de euros

El Gobierno de Italia aprobó el domingo por la noche un decreto de emergencia que otorgaba hasta 900 millones de euros al banco cooperativo Popolare di Bari, en un nuevo rescate estatal de un prestamista en problemas.

El banco, que la semana pasada dijo que necesitaba una inyección urgente de hasta 1.000 millones de euros, ha tratado de hacer frente a las crecientes pérdidas de préstamos durante una recesión que ha devastado la economía, especialmente en la zona sur del país.

El viernes el banco fue puesto bajo administración especial por el Banco de Italia, pero el gobierno del primer ministro Giuseppe Conte no aprobó un paquete de rescate ese mismo día debido a que varios ministros boicotearon una reunión de gabinete convocada de forma apresurada. El domingo por la noche se celebró una nueva reunión del gabinete y se aprobó una inyección de capital. El decreto del gobierno apunta a crear un "banco de inversiones" de propiedad estatal en el sur.

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, que el viernes dijo en Bruselas que por ahora no había "necesidad de intervenir ningún banco", ha pedido este sábado perdón a los ciudadanos por haberles mentido y ha reconocido que ya sabía de la situación cuando hizo esas declaraciones.

"En Bruselas no pude anticipar a las cámaras lo que estaba ocurriendo. Pido disculpas a los ciudadanos, por primera vez estaba omitiendo algo pero no podía hablar con los mercados abiertos", ha dicho en una rueda de prensa en Roma. No solo se ha disculpado, sino que Conte ha adelantado que el Gobierno va a actuar para evitar la bancarrota, a través del banco MedioCredito Centrale, que es de titularidad pública, pues está controlado por el Ministerio de Economía a través de la agencia de inversión Invitalia.

"Proporcionaremos a MedioCredito Centrale los recursos necesarios para después intervenir, junto con el fondo interbancario, en la recuperación de Banca Popolare di Bari. Tendremos una especie de banco de inversiones del Sur con participación pública", ha indicado.

Investigación

La entidad italiana, que cuenta con menos de 3.000 empleados, ya había iniciado en los últimos días procedimientos para exigir responsabilidades por mala gestión a un ex consejero delegado y a varios exdirectivos.

Los medios italianos aseguran que la Fiscalía de Bari ha abierto una investigación, después de que el regulador bursátil italiano (Consob) haya informado de que el banco no envió la documentación sobre su balance cuando fue requerida.