El gigante americano Little Caesars entra en España para competir con Telepizza

La firma estadounidense Little Caesars, la tercera cadena de pizzas más grande del mundo con cerca de 6.000 establecimientos, da un paso más en su expansión internacional con sus primeros restaurantes en España. La marca, que opera actualmente en 24 países, abrirá este mes sus dos primeras tiendas en Madrid en las zonas de Cuatro Caminos y Ciudad Lineal, con lo que se lanza a competir con Telepizza, líder del mercado y aliado de Pizza Hut, y Domino's, cuya franquicia en el país desarrolla el grupo mexicano Alsea.

"A medida que continuamos expandiendo nuestra presencia global, estamos encantados de traer el valor, la comodidad y la calidad de Little Caesars Pizza a España", asegura Paula Vissing, vicepresidenta del grupo.

Tasas de crecimiento

"Se estima que la industria de comida rápida en España tiene una de las tasas de crecimiento más altas de la región. Estamos entusiasmados de llevar un producto tan apreciado como la pizza a un mercado tan abierto a nuevas opciones de restauración", asegura la directiva de Little Caesars.

La expansión en España la iniciará la firma Fresh Foods, como responsables del desarrollo del área de Madrid y el norte del país, desde Aragón a Asturias, incluyendo Castilla-León, País Vasco, Navarra y La Rioja, a la espera de buscar acuerdos con otros operadores.

La previsión de aperturas en los próximos cinco años de Litte Caesars es de 35 tiendas

"Los planes de expansión de Little Caesars en España para los próximos cinco años, que gestionaremos desde Fresh Foods como desarrollador del área centro-norte de España, pasan por la apertura de 35 establecimientos", explica Kepa Burut-xaga, consejero delegado de Fresh Foods, que planea ya la apertura de otros cinco locales en la capital el año que viene. En los últimos años, Little Caesars Pizza ha aumentado de forma considerable su presencia internacional en mercados como América Latina, Oriente Próximo, Australia, Canadá, el Caribe y Asia-Pacífico. Con sede en Detroit, Michigan, Little Caesars fue fundada en 1959 como un restaurante único de propiedad familiar.

Tras un fuerte desarrollo, cuenta actualmente con tiendas en cada uno de los 50 estados de los Estados Unidos, además del negocio exterior, cuya expansión ha afrontado de la mano de distintas socios franquiciados.

El número de restaurantes de comida rápida en España es de 5.235, incluyendo hamburgueserías, pizzerías, bocadillerías y otro tipo de establecimientos

De acuerdo con datos de DBK, la oferta de establecimientos de comida rápida se situó al cierre del último ejercicio en 5.235 locales, lo que supuso un 5,2% más que un año antes, correspondiendo el 71% a franquicias. Las hamburgueserías contabilizaron 1.520 locales, seguidas por las pizzerías (1.375) y los locales de bocadillos (1.280), mientras que el resto de establecimientos sumó 1.060 puntos de venta. En el sector hay una alta concentración y las cinco primeras firmas concentraron el 73% del mercado en 2018.