Podemos abandona su 'plan estrella' contra la concertación de hospitales

Aún no hay Gobierno y ya hay algunos objetivos que sus ideólogos descartan. Durante esta legislatura, si es que arranca, ni Podemos ni el PSOE llevarán al Congreso de los Diputados una reforma de la Ley 15/1997 para cerrar el paso a las concesiones sanitarias privadas. Esta normativa, que lleva el nombre de 'Habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud', es, según Podemos, la piedra angular que permite el desarrollo de la actividad privada en el sistema sanitario y, por ello, es su mayor enemiga.

Esta reforma es uno de los pilares fundamentales para Unidas Podemos y el PSOE era y es consciente de ello. No en vano, en septiembre, la última oferta de Sánchez a Iglesias, que a la postre se convertiría en el programa electoral de los socialistas para noviembre, incluía reformar esta ley. "Avanzaremos en el blindaje de nuestro sistema público de salud, apostando por una sanidad que se base en la gestión pública directa. Para ello se revisará la Ley 15/1997 e impulsará la recién creada Comisión, integrada por expertos sanitarios, organizaciones sindicales, profesionales y de pacientes, así como colectivos sociales, que analizará la situación y definirá las líneas y estrategias para revisar dicha Ley", decía aquel documento con 370 propuestas.

Se trata, por tanto, una nueva derrota aunque esta vez sin pelearla en la Cámara Baja, como ya ocurrió en el mes de febrero. Entonces, PSOE y Podemos negociaron con sus socios de la moción de censura reformar esta norma pero fue el PDCat quien no les acompañó en aquella ocasión. Ahora, la nueva secretaria de Sanidad de Podemos, la ex diputada por Badajoz Amparo Botejara, descarta recuperar el leitmotiv de su acción política sanitaria. "No nos dan los números... ni siquiera se podría sumar a los mismos que pueden facilitar la investidura porque no hay más que ver la Ley Aragonès en Cataluña y es de ERC", explica.

La propuesta de modificar (o derogar, como se hablaba en sus inicios) la Ley 15/1997 emanó, como decía el documento del PSOE, de una Comisión habilitada por la exministra de Sanidad, Carmen Montón, y una delegación de Podemos capitaneada por Botejara. Se produjeron varias reuniones entre otoño de 2018 y mayo de 2019 y los resultados finales fueron un mapa de la situación de los conciertos sanitarios, la reversión de la Ley 15/1997 y, en caso de no poder, objetivos secundarios que hicieran menos atractivo al sector. "Que no podamos llevar a cabo esa norma no implica que no se vaya a trabajar contra las privatizaciones", asegura ahora Botejara.

La intención, por tanto, de Unidas Podemos y el PSOE puede ser recuperar una estrategia que ya barajaron tras el fracaso en el Congreso de los Diputados: modificar el artículo 90 de la Ley General de Sanidad. Este precepto explica que "las distintas Administraciones Públicas tendrán en cuenta, con carácter previo, la utilización óptima de sus recursos sanitarios propios". La intención de Podemos era (y será) modificar el artículo para hacer lo menos atractivo posible la inversión en sanidad por parte de las concesionarias y promocionar la gestión pública.