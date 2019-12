Amazon retira de su web decoraciones de Navidad con fotos del campo de concentración de Auschwitz

Para una empresa que ofrece ingentes cantidades de productos de todo tipo de terceros, el riesgo de que le cuelen algo polémico siempre está ahí. Y Amazon ha vuelto a vivir un nuevo ejemplo: el gigante del comercio minorista se ha visto obligado a retirar una serie de decoraciones navideñas con la imagen del campo de concentración nazi de Auschwitz tras haber recibido quejas por su presencia.

Los objetos, vendidos por la compañía Fching, que produce decoraciones con imágenes icónicas de países europeos, fueron retirados después de que la cuenta oficial del Museo y Memorial sobre el centro de exterminio nazi, en el que fueron asesinadas más de un millón de personas, lo denunciara en un tuit. "Auschwitz en un abrebotellas es bastante siniestro e irrespetuoso", se quejaron.

Selling "Christmas ornaments" with images of Auschwitz does not seem appropriate. Auschwitz on a bottle opener is rather disturbing and disrespectful. We ask @amazon to remove the items of those suppliers. https://t.co/0uG2JG558e pic.twitter.com/ucZoTWPk1W