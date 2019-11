Hemetsberger (Solar Power Europe): "Tenemos una crisis climática y debería ser más fácil invertir en renovables"

Walburga Hemetsberger es la consejera delegada de Solar Power Europe, la patronal europea de la energía fotovoltaica. La asociación está tratando de impulsar una mayor presencia de esta tecnología en toda Europa y se muestra satisfecha de la vuelta de España al terreno de juego de las renovables y apuesta por un alto crecimiento.

¿Qué oportunidades traerá el 'Green New Deal' que acaba de anunciar la Comisión Europea?

Pienso que el 'Green New Deal' es una gran oportunidad para desarrollar las renovables y, en especial, la fotovoltaica junto con una estrategia industrial. Pero es muy importante que implementemos las reglas que ya tenemos. Hemos logrado un exitoso Paquete de energía limpia, oficialmente aprobado a principios de este año, y ahora lo importante es que los estados miembros lo implementen de una manera ambiciosa y comprensiva, así que eso es lo que tenemos que ver primero y luego el Green Deal traerá muchas oportunidades para ir más allá porque estamos ante una emergencia climática y por eso necesitamos actuar rápido.

Esperan la instalación de más de 25 GW en los próximos cinco años en España, ¿creen que esa cantidad es posible?

España es un mercado prometedor. Es bueno ver que ha vuelto y lograrlo es posible aunque hay algunas restricciones en las conexiones, pero creemos que se pueden resolver con una buena cooperación con el gestor técnico del sistema ya que tampoco se puede olvidar que la solar puede aportar flexibilidad a la red. Todas las posibilidades de energía solar inteligente o de las grandes plantas fotovoltaicas así como la electrónica puede proveer herramientas auxiliares para hacer más sencilla la integración en la red de las renovables. Si lo combinas con almacenamiento en una nueva fase veremos como esas restricciones desaparecen. Así que sí; los 25 GW de energía solar en España en los próximos años creemos que son posibles.

¿Se podrá financiar toda esta cantidad de proyectos?

Creo que la financiación no es un problema. Si hablamos de financiación hay dinero alrededor y hay muchos inversores institucionales buscando oportunidades para invertir como las aseguradoras. La financiación para grandes proyectos no es el mayor de los problemas pero también no gustaría ver como España tiene un mayor desarrollo de la energía descentralizada y esperamos ver un mayor desarrollo en tejados en el futuro.

Tienen ahora mismo una campaña abierta sobre autoconsumo pero en España permanecen las dudas. ¿Es realmente rentable?

La energía solar es ya la más barata de las renovables, especialmente, en países como España con tanto sol. Tiene sentido tenerlo también a nivel residencial en los tejados pero es el tipo de cosas que tenemos que reforzar por la vía comunicativa para que sepan que tiene sentido.

El próximo año, la Comisión Europea puede presentar una reforma fiscal en materia energética. ¿Qué espera?

Lo que esperamos es que al fin se logre una igualdad de condiciones porque todavía hay muchas diferencias cuando vemos los impuestos que pagan los carburantes fósiles y las renovables. Espero que los impuestos para los carburantes se incrementen para que se haga automáticamente más interesante invertir en renovables. Así que lo que pedimos es igualdad antes de salir al campo e incentivar las renovables porque es la única manera de ir hacia adelante. Tenemos una crisis climática así que debería ser más fácil invertir en renovables que en fósiles.

Están pidiendo una descarbonización mucho más rápida y en varias semanas tendremos en Madrid la COP 25, ¿espera objetivos más ambiciosos de la UE?

Espero que la COP 25 puede conseguir una mayor ambición y logre liderar discusiones para conseguir mayores promesas de los diferentes países. No espero que la Comisión Europea vaya mucho más allá en sus compromisos de lo que ha hecho ya pero es muy promisorio que la nueva comisión entrante de Von der Leyen están apuntando alto, a una reducción del 55% del CO2 y esperamos que la COP 25 lidere el camino para tener unos compromisos mayores primero de la UE porque tenemos un importante rol que jugar en liderar las ambiciones y empujar a otros países.

En el pasado hemos tenido muchos problemas en España con la energía solar y siguen pendientes muchos arbitrajes. ¿Cree que hace falta un acuerdo con los inversores?

Obviamente no estoy sobre los detalles legales de este asunto pero me parece necesario alcanzar un compromiso. Estas cosas son muy difíciles.

El desarrollo industrial de la solar está acabando en manos chinas. ¿Cree que se debería hacer algo para tratar de traerlo a Europa?

Desde luego nosotros también creemos que la política industrial debe ser una de las claves de la nueva política de la Comisión pero no podemos olvidar que todavía somos líderes en algunas partes de la cadena de valor, como los inversores o el material como el polisilicio, pero es cierto que deberíamos ser más fuertes en Europa. Estamos convencidos que cuando se desarrolle la solar con un crecimiento del 80% este año hasta los 20 GW, esto deberá ser sostenido con una adecuada política industrial.