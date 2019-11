Madrid deberá darse prisa para adaptar las antenas de la TDT antes del 30 de junio

Las comunidades de propietarios más previsoras ya están tardando en adaptar las antenas de sus edificios. En el caso de Madrid, con 63 municipios afectados entre ellos la capital, el proceso de liberación de frecuencias de la televisión digital terrestre (TDT) comenzó el pasado 14 de noviembre, por lo que desde esa fecha se puede contratar a un instalador homologado para realizar los trabajos. Con más de 120.000 edificios en los municipios de la capital, los antenistas podrían encontrar dificultades para proporcionar sus servicios si la demanda no se produce de forma ordenada.

El plazo ineludible será el próximo 30 de junio de 2020. Para esa fecha, las comunidades de vecinos que no se hayan percatado de la necesidad de contratar a los especialistas en antenas se encontrarán con un fundido en negro en cerca de 40 canales.

El Ministerio de Economía -a través de la sociedad estatal RED.es-, dispone de una partida presupuestaria próxima a los tres millones de euros para informar a los ciudadanos sobre la conveniencia a adaptar las antenas de televisión en lo que se conoce como el Segundo Dividendo Digital. Sin embargo, hasta la fecha no se ha producido ningún mensaje ni anuncio divulgador por parte de la administración central.

Toda la tarea de promoción directa a los afectados corresponde a los propios instaladores, que ya se han dirigido por carta a los presidentes de las comunidades de vecinos para informar de esta problemática en ciernes.

Como ocurrió durante el Primer Dividendo Digital, serán los propios canales de televisión los que harán fuerza desde sus respectivos soportes informativos para animar a los espectadores a que procedan a la adaptación de sus antenas. Desde la propia mosca (logotipo que permanentemente luce cada cadena en la pantalla en todas sus emisiones), las cadenas animarán a realizar la resintonización antes de finales de junio para acomodarse en las nuevas frecuencias radioeléctricas.

Pendientes del 14 de mayo

La primera fecha a tener en cuenta será el próximo 14 de mayo. Ese día, la audiencia de Madrid verá que en los canales que ahora utilizan para ver Gol, Discovery Max, Paramount y Disney los ocuparán La 1, La 2, 24 horas y Clan. De hecho, los canales del ente público, actualmente en el canal 55, eludirán el 'simulcast' (la emisión de los canales de forma duplicada en diferentes bandas). Las comunidades de propietarios que no deleguen la tramitación de las subvenciones en terceros (ya sean los propios instaladores que incluyan estas ofertas o los administradores de fincas), deberán presentar la documentación online antes del 30 de septiembre de 2020, una vez que hayan realizado la adaptación de las instalaciones de recepción de la señal de TDT y puedan acreditarlo con la correspondiente factura y el boletín de instalación. Además, la entidad responsable de la concesión de las subvenciones precisa que "solo se podrán solicitar ayudas para las actuaciones realizadas por empresas inscritas en el Registro de Instaladores de Telecomunicaciones de la Secretaría de Estado para el Avance Digital (SEAD)". Tanto la información como los enlaces para realizar este trámite se recopila en la web de TelevisiónDigital y en los teléfonos 901 201 004 y 910 889 879.

¿Cuánto cuesta el antenista?

Las comunidades de propietarios pueden presupuestar unos costes para la adaptación del dividendo digital de sus antenas que oscilarán entre los 104 euros y los 677 euros, en función del tipo de tecnología de la instalación. Dichos importes corresponden a las subvenciones públicas destinadas para estos fines, aunque el mercado puede aplicar los precios que considere según la oferta y de la demanda. Las facturas más baratas se corresponderán con aquellos inmuebles que disponen de una central programable, cuyo trabajo se limita a una reprogramación de software que puede requerir alrededor de media hora de trabajo del profesional homologado. Por el contrario, cuando la tarea implica la manipulación de una cabecera monocanal, que supone cambio de componentes y cerca de una hora de mano de obra especializada, el gasto puede multiplicarse hasta por seis respecto a los primeros supuestos. A modo ejemplo, entre las ofertas más competitivas, destacan las anunciadas por el Grupo Lasser para Madrid, que no acarrea costes para la comunidad de propietarios, ya que se ciñe exactamente al importe de las subvenciones: de 104,3 euros para las centrales programables y de 469,35 euros para las cabeceras monocanal, con todos los impuestos incluidos. En el caso de este grupo, líder en servicio técnico de antenas, la oferta también incluye -sin costes adicionales- la tramitación de las subvenciones, junto con la inclusión del canal 48 (ajeno a las ayudas públicas por tratarse de canales locales) y el mantenimiento correctivo durante un año.

Las subvenciones del Estado oscilan entre los 104,3 euros para las centrales programables, mientras que en las antenas con cabecera monocanal las ayudas dependerán del numero de múltiples que requieren cambiarse. Con un múltiple, la ayuda es 156,40euros; con dos múltiples, de 260,75 euros; con tres, de 365,05 euros; con cuatro, de 469,35 euros, con cinco, de 573,65 euros y con seis múltiples, de 677,95 euros. La solicitudes de las ayudas sólo se podrán presentar por vía telemática, a través del servicio del Ministerio de Economía y Empresa, por medio de un formulario electrónico y con la documentación adicional igualmente en formato digital.

Ahora bien, las subvenciones estatales no cubren los cambios de antena para la televisión local. En el caso de Madrid, las afectadas serían las que ahora ocupan el canal 50 y que en junio ocuparán el canal 48: Libertad Digital, TBN, BotoPro, La Tienda en Casa, Déjate TV y La Buena Compra. Por lo tanto, y si no reciben instrucciones en otro sentido, los antenistas podrían realizar las adaptaciones de los canales sujetos a subvenciones públicas, que benefician a todos los de alcancen nacional y autonómico, pero no los de cobertura local.

Después de la adaptación de los canales, los usuarios de la TDT deberán resintonizar los canales (proceso generalmente automatizado en todos los televisores), aunque luego tocará la procelosa tarea de ordenar los canales en los números del mando a distancia del gusto de cada familia (La 1 en el número 1, La 2 en el 2, Antena 3 en el 3, Cuatro en el 4, Telecinco en el 5, La Sexta en el 6...). Por término medio, esta tarea pueden realizarla los antenistas bajo demanda, con un precio aproximado de de 20 euros.