Formar, informar y dar incentivos: el foro Ageingnomics busca una solución al problema de las pensiones

¿Cómo asegurar que siga habiendo pensiones en el futuro? En el encuentro Ageingconomics, organizado este jueves por la aseguradora Mpfre y Deusto Business School, se llegó a la conclusión de que es necesario incrementar la formación financiera desde las edades más tempranas, ser muy claros respecto a la situación del sistema público de pensiones, informar a los ciudadanos sobre la previsible pensión que van a obtener en el futuro y dar incentivos para la apertura de fondos de ahorro privados.

Para Juan Fernández Palacios, consejero delegado de Mapfre Vida, una posible solución sería que desde el momento en que alguien se incorpora al mercado laboral se adhiera también a un sistema de previsión complementaria, como ocurre en el Reino Unido. Palacios defendió la vigencia del sistema público de pensiones español, que debe ser "solvente" "sostenible" y "que pague las pensiones más altas que pueda pagar", pero añadió que es necesario avanzar enun mayor equilibrio entre el sistema público y el sistema de capitalización.

Por su parte, Joseba Madariaga, profesor de Deusto Business School y miembro del Consejo Económico y Social Vasco, advirtió de que lo más problemático será a mediados de la siguiente década cuando se jubile la generación de los baby boom, porque el número de personas trabajando por cada jubilado disminuirá considerablemente.

"España tiene los peores planes de pensiones de toda la OCDE en términos de rentabilidad y costes"

Virgina Oregui, gerente de Geroa, pidió una mejor fiscalidad que priorice el modelo de ahorro conjunto entre empresarios y trabajadores, ya que ese ahorro se invierte en proyectos locales, lo que a su vez, sirve para mejorar la sociedad. "Hay que actuar, tenemos que ahorrar, igual que se ha producido en los últimos años cambios, que hemos interiorizado, tenemos que asimilar también esta realidad", señaló.

Asier Uribeechebarría, CEO y fundador de Finanbest, insistió en la necesidad de mejorar la educación financiera y recordó que España tiene los peores planes de pensiones de toda la OCDE en términos de rentabilidad y costes. Así, apuntó hacia los modelos digitales, que permiten ahorrar costes y hacer los planes de pensiones más eficientes.

Por su parte, Patxi Sasigain, responsable de Competitividad e Innovación de Adegi, reconoció que los jóvenes no tienen ahora mismo entre sus prioridades ahorrar para la jubilación, aunque no se puede afirmar que exista desafección al ahorro como tal, sino que sus circunstancias les impiden prepararse. Dentro del sistema de pensiones, será inevitable aumentar la edad de jubilación y complementar la pensión pública con planes privados para que el déficit de la Seguridad Social no se convierta en algo inasumible.

En el ciclo de encuentros, se busca analizar las oportunidades que ofrece la economía del envejecimiento desde diferentes perspectivas. Así, por ejemplo, se han abordado el coche autónomo, los nuevos puestos de trabajo, el futuro de la salud en un mundo conectado o los nuevos perfiles que demanda la era digital y el papel de la formación para dotar a esos perfiles de capacidades adaptadas al mercado laboral o el emprendimiento disruptivo.