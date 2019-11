Dia eleva a 504,3 millones las pérdidas hasta septiembre y el cierre de tiendas alcanza los 757 establecimientos

Los supermercados Dia multiplican por once sus pérdidas en los nueve primeros meses del año hasta los 504 millones. Son 86 millones más que a cierre de semestre. La compañía también ha informado que ha cerrado 757 tiendas, principalmente, repartidas entre España y Brasil.

El Grupo Dia ha publicado sus resultados trimestrales en mitad del curso de la última ampliación de capital de 600 millones de euros. La entidad explica en su informe que "la sociedad ha venido operando en un contexto empresarial, financiero y corporativo altamente volátil y complicado que, a pesar de haber tenido una resolución final positiva, ha generado un coste significativo que se refleja en los resultados de explotación negativos registrados en el período".

En el segundo trimestre consecutivo tras la OPA de Mikhail Fridman, el grupo ha registrado unas pérdidas netas de 504 millones de euros frente a los 45,8 millones del mismo período del año anterior, como resultado del descenso de las ventas y el coste financiero al adoptar medidas de transformación para el grupo como despidos y cierre de tiendas.

Las ventas brutas bajo enseña cayeron un 18,2% hasta los 6.300 millones, un 8,7% menos si no se tiene en cuenta el impacto de las divisas. No obstante, las ventas comparables, que no tiene en cuenta la nueva superficie de nuevos establecimientos, registraron un descenso del 8,1%.

Las cifras muestran la profundización de la tendencia negativa que llevas los supermercados. La compañía lo justifica por el fuerte deterioro causado por los altos niveles de falta de stock en nuestras tiendas y almacenes que se arrastra del primer semestre.

Causas de las pérdidas acumuladas

La compañía justifica las elevadas pérdidas por el proceso de cierre de tiendas con bajos resultados que está llevando a cabo. La compañía ha cerrado 757 tiendas, principalmente en España y Brasil, que está repercutiendo en menores ventas, baja contable de activos relacionados, aumento de inversión y reconocimiento de provisiones por cuentas de dudoso cobro relacionadas con franquiciados.

El número de tiendas ha disminuido en 366 en España, de 4.684 a 4.318, tras la apertura de 8 nuevas tiendas y el cierre de 374 en los últimos nueve meses. Además, la compañía recompró 196 franquicias. En Brasil, la sociedad cerró 313 tiendas durante el período y abrió 24 tiendas. El número total de tiendas disminuyó en 289 tiendas netas, de 1.172 a 883 establecimientos.

Las cuentas también reflejan el coste del despido colectivo implantado en España junto con otras decisiones de reducción de plantilla adoptadas en otros países, como Brasil.

También los costes financieros del proceso de refinanciación de la deuda sindicada y la recompra por parte de Dia del 50% de Finandia debido al cambio de control de la compañía, que desencadenó el reconocimiento de pérdidas de más de 12 millones de euros.

En España, las ventas descendieron un 8,1% hasta los 3.763 millones, mientras que las ventas netas también bajaron un 7,8% hasta los 3.393 millones. El ebitda disminuyó un 80,2% hasta los 38,8 millones de euros, afectado por los impactos excepcionales de 16,1 millones.