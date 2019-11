Juan Roig (Mercadona) se desmarca de las cifras de Forbes, que le resta 1.000 millones en un año

Dani Valero Valencia

Juan Roig se desmarca de las cuentas de Forbes. La conocida revista estadounidense publicó este lunes su lista con las 100 mayores fortunas de España, un ranking en el que el presidente y propietario del 50,6% de Mercadona no solo desciende dos puestos (del tercero al quinto) sino que pierde, de un año para otro, la friolera de mil millones de euros.

¿Y a qué responde este descenso? "No sabemos por qué nos otorgan esa bajada, no sabemos con qué cifras trabaja Forbes", aseguran fuentes de la cadena de supermercados. En concreto, la publicación americana cifra en 2.700 millones de euros la fortuna del empresario frente a los 3.700 millones de 2018 y los 4.800 de 2017. La reducción ha sido de 2.100 millones de euros en solo dos años.

A su vez, Forbes rebaja en 300 millones de euros el patrimonio de Hortensia Herrero, vicepresidenta, propietaria del 27,7% de Mercadona y esposa de Juan Roig. Su fortuna, según Forbes, Ha menguando en un año de 1.900 millones a 1.600, por lo que pasa de la décima a la duodécima posición. En 2017, hace solo dos años, la cabecera otorgaba 2.600 millones de euros a la empresaria, cifra en la que casi valora ahora la fortuna del presidente de la empresa.

"Entendemos que Forbes España replica los datos con los que trabaja Forbes a nivel internacional, pero no conocemos el detalle", agrega Mercadona, que no entra a valorar los datos de la revista. La publicación, según explica en el preámbulo de su lista, "no pretende sustituir a Hacienda en la verificación fiscal, no investiga lo que declaran los más ricos, pero estudia el valor de mercado de sus empresas, sus propiedades inmobiliarias, suntuarias y su liquidez".

La tendencia a la baja también afecta a la tercera mayor fortuna valenciana de la lista, la de Fernando Roig, propietario de la azulejera Pamesa y accionista de Mercadona con alrededor del 9%. En su caso, el empresario cae del puesto 26 al 31 al pasar de 1.100 a 900 millones de euros. La cantidad que la revista le atribuía en 2017 era de 1.350.

Utor se hace hueco en 'reino' de Ortega

Cabe subrayar que en la presente edición irrumpe un nuevo empresario valenciano. Se trata de Adolfo Utor, propietario de la naviera Baleària, que se incorpora al listado de las mayores fortunas españolas con 300 millones de euros. Lo hace en el puesto 88.

Muy por encima de estos importes, el fundador de Inditex, Amancio Ortega, se mantiene en la lista como la primera fortuna de España, con un capital de más de 63.000 millones de euros, seguido de su hija Sandra Ortega y el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino.