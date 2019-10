Solo el 5% de las operaciones de capital riesgo rentan el doble de su inversión

Sólo el 5% de las operaciones corporativas protagonizadas por fondos de capital privado en Estados Unidos y Europa han multiplicado por dos el dinero invertido, según el informe Private Equity, Creating Value beyond the Deal, elaborado por la firma de servicios profesionales PwC a partir entrevistas con 100 compañías de capital riesgo en todo el mundo. En este sentido, el documento explica que para obtener unas rentabilidades mayores, las gestoras deben ir más allá de la reducción y del control de costes y poner más foco en la generación de ingresos.

En la actualidad, según el informe, el 70% de las operaciones de capital privado lleva consigo procesos de reducción de costes, pero solo el 45% se centra, además, en la generación de ingresos. Para Ignacio de Garnica, socio responsable de Private Equity en PwC España, "la razón por la que, frecuentemente, algunos deals no consiguen los retornos esperados, es consecuencia de no alcanzar el nivel de ingresos previsto o de la erosión de sus márgenes. Esto se debe, fundamentalmente, a no haber anticipado lo suficiente las dinámicas del mercado en el análisis previo de la operación".

Además de la generación de ingresos, esta firma de servicios profesionales también señala otros puntos importantes para maximizar el retorno de las inversiones: priorizar la creación de valor desde el principio (el 61% de los encuestados explica que darían prioridad a este aspecto si volvieran a repetir alguna de sus transacciones pasadas); planificación a largo plazo (el 88% de las gestoras que consiguieron retornos significativos empezaron a desarrollar su plan de negocio para la compañía dos años antes de cerrar la compra); cuidar las cuestiones culturales y gestión del talento (las transacciones que registran una mayor pérdida de valor son aquellas en las que más del 10% de sus empleados abandona la firma tras la entrada de un fondo); preparar la salida desde el inicio (el 52% de los encuestados señala que en las próximas operaciones planificarán su salida mucho más temprano).

Profundizar en la creación de valor

Para Malcolm Lloyd socio responsable de Transacciones de PwC en el mundo y en España, "a la hora de invertir en proyectos empresariales, las firmas de private equity se han centrado tradicionalmente -aunque no exclusivamente- en la identificación de sinergias, control de costes y optimización del capital circulante y en menor medida, en la mejora del nivel y calidad de los ingresos. Pero este paradigma debe evolucionar para que las compañías de private equity puedan cumplir con las expectativas de rentabilidad de sus inversores, profundizando en las palancas de valor de ingresos".