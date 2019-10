Los banqueros ya han devuelto 60,8 millones de sobresueldos

El tiempo y la Justicia han puesto a los antiguos gestores de las entidades españolas en su sitio. Los exdirectivos de las antiguas cajas y los bancos ya han devuelto 60,8 millones cobrados de más a través de sobresueldos, dietas, indemnizaciones, pensiones o prejubilaciones. A excepción del caso del uso las tarjetas black, que se extendió hasta los dos primeros años y medio de vida de Bankia, la mayoría de cobros ilícitos se dio en las antiguas cajas de ahorro. El dinero devuelto por los exgestores ha ido a parar a las nuevas entidades surgidas de la fusión de distintas cajas, aunque en el caso de las indemnizaciones, pensiones y prejubilaciones cobradas en NovaCaixaGalicia (ahora Abanca), se le ha devuelto al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob).

Concretamente, el Tribunal Supremo confirmó en abril de 2018 que dos exdirectivos de NovaCaixaGalicia devolvieran los 10,4 millones cobrados en concepto de prejubilaciones. El ex director general José Luis Pego abonó 6,47 millones de euros al Frob, mientras que el exdirector de la división Inmobiliaria, Gregorio Gorriarán, devolvió 3,96 millones de euros. Estas cantidades ya están en las arcas de la institución encabezada por Jaime Ponce, que espera ahora a recibir también otros 9,8 millones de euros de la indemnización que percibió el que fue director general adjunto de la caja gallega, Javier García de Paredes. El Supremo confirmó hace pocas semanas que Paredes debía devolver dicho dinero al Frob, aunque por lo reciente de la sentencia, aún no ha sido ingresado, según confirman desde el organismo.

Evitar prisión

Los exdirectivos de Caixa Penedés, que inicialmente se integró en el SIP que conformó BMN, entidad que fue absorbida oficialmente por Bankia en 2018, también devolvieron un total 28,3 millones de euros. La Audiencia Nacional condenó en mayo de 2014 a los ex directores generales de Caixa Penedés, Ricard Pagès, Manuel Troyano, Santiago José Abella y Joan Caellas a reintegrar a BMN, como entidad heredera, los conceptos cobrados por las pólizas de seguros y a renunciar a las cantidades pendientes de abonar para evitar la cárcel. Así, Pagès devolvió 11,6 millones de euros; Troyano, otros 6,16 millones de euros ; Abella, 5,72 millones y, finalmente, Caellas, 4,83 millones.

En la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), absorbida por el Banco Sabadell, hubo dos casos judiciales relacionados con sobresueldos. De un lado, los tribunales investigaron si los directivos crearon un sistema de sobresueldos que consistía en el cobro de dietas por parte de los consejeros por pertenecer a la comisión de seguimiento y control de TIP, una sociedad inmobiliaria de la caja alicantina. Según la Fiscalía, los exdirectivos cobraron 1,5 millones de euros a través de este sistema. Sin embargo, la Audiencia Nacional absolvió en el invierno de 2015 a los acusados, porque consideró que la CAM no fue perjudicada.

El segundo caso que llegó a los juzgados fue por el cobro de dietas por parte de Modesto Crespo, entonces presidente de la CAM, a través de Tinser Cartera, otra sociedad participada por la caja, entre 2009 y 2011. La sentencia de noviembre de 2018 obligó a Crespo a devolver los 600.000 euros que se embolsó el Banco Sabadell. La entidad ya ha recibido el dinero, según fuentes conocedoras del caso.

Finalmente, también han devuelto prácticamente la totalidad del dinero los condenados por el caso de las tarjetas black. Los 64 investigados, todos ellos exconsejeros y exdirectivos de Caja Madrid y Bankia, en este último caso hasta la salida de Rodrigo Rato de la presidencia, han desembolsado a la entidad que encabeza José Ignacio Goirigolzarri en torno al 95% de los 12,04 millones de euros que gataron con las ya famosas visas opacas entre 2003 y 2012. Desde el banco, aseguran que lo que no se ha recuperado aún se debe a "flecos sueltos" que quedan porque la sentencia aún se está ejecutando.

Casos cerrados

Por otro lado, además del caso de los sobresueldos de la CAM, ha habido más tramas sobre lo que inicialmente la Justicia comenzó a investigar bajo la posible apariencia de sobresueldos y en los que, finalmente, se declaró inocentes a los acusados. Una de ellas fue la de Caixa Catalunya.

La Audiencia Provincial de Barcelona absolvió en febrero de 2019 a la excúpula de Caixa Catalunya (ahora dentro de BBVA) por el caso de los sobresueldos, entre ellos al ex director general de la entidad, Adolf Todó y al expresidente, Narcís Serra. Según la sentencia, los hechos no fueron delito de administración desleal ni de apropiación indebida. Los 41 altos cargos de la entidad fueron denunciados por incrementarse de forma notable la retribución en plena crisis económica. Todó, por ejemplo, en 2008 cobraba un salario de 600.000 euros, y se lo elevó un 50%. En total, la Fiscalía estimó que habían percibido 9,5 millones de euros de más. Sin embargo, la Audiencia catalana no vio delito.

Asimismo, hay otro caso que aún está a la espera de juicio, éste relacionado con Bancaja (ahora en Bankia). En esta ocasión la trama no investiga dietas, pensiones o sobresueldos cobrados por los exdirectivos, sino la presunta concesión de préstamos para favorecer a tres empresarios privados que causaron un agujero a la antigua caja de 750 millones de euros. José Luis Olivas, entonces presidente de la entidad, presuntamente recibió a cambio de estos empresarios hasta 14 viajes a Cuba para su ocio personal.