Fernández Vara: "Si tras el 10-N no se llega a un acuerdo de Gobierno se tienen que ir todos"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha criticado hoy duramente la actuación de los partidos políticos en los últimos meses, que ha llevado a una repetición de los comicios electorales. "El 10-N tiene que ser el final de esta etapa. Si los que están ahora no se ponen de acuerdo para formar un Gobierno o para dejar gobernar se tienen que ir todos a su casa", ha dicho Vara durante su intervención en el I Foro Industrial Extremeño, organizado por elEconomista en Badajoz.

"El valor más importante ahora es la estabilidad –ha asegurado Vara- Por lo tanto se acabaron ya las rayas rojas y los cordones sanitarios. Se acabaron los no es no y las políticas de estrategia. Es el tiempo de la moderación intelectual", ha añadido el presidente de Extremadura.

"No puede haber tanto frentismo, porque la gente no se comporta así en la calle. El día 10 es el último día de plazo. Tiene que haber un gobierno y si no que vengan otros, porque tiene que haber un gobierno sí o sí. Si hace 40 años pudieron trabajar juntos el carcelero y el preso y lo lograron, ¿ahora por qué no va a ser posible?", se preguntó el líder extremeño.

"El comunismo ya murió"

Durante su discurso en la clausura de la jornada empresarial, patrocinada por Ibercaja y Deloitte, Fernández Vara animó a los empresarios a conseguir aumentar sus beneficios "porque esa es la única forma de las administraciones podamos luego con los impuestos que pagáis realizar los servicios necesarios", ha afirmado.

"Quien critique que las empresas ganan dieron que me digan cuál es su modelo. Porque desde la caída del Muro, no hay otro modelo que el capitalismo. El comunismo ya se vio que no funcionaba y murió. Ahora, solo funciona en las sociedades el modelo en el que las empresas ganan dinero y pagan impuestos. El modelo comunista del igualitarismo, donde todo tiene que ser público y que no haya beneficio fue un desastre, porque se igualó por abajo y al final hizo a todos pobres", ha asegurado Fernández Vara.