La Agencia Española del Medicamento ordena retirar las cremas solares de ISDIN y Babaria denunciadas por la OCU

¿Recuerdan la polémica de las cremas solares de Babaria e ISDIN denunciadas por la OCU por no tener el factor SPF anunciado en su etiqueta? A pesar de que ISDIN esgrimió que sus propios estudios respaldaban la calidad de su producto, ahora tendrá que retirar la loción fotoprotectora de la discordia por orden de la Agencia Española del Medicamento, que ha dado la razón a la Organización de Consumidores y Usuarios.

Las cremas en aerosol ISDIN Pediatrics Transparent Spray SPF 50+ y Babaria Infantil Spray Protector SPF 50+ tendrán que desaparecer de los lineales de supermercados y puntos de venta después de que la Agencia Española del Medicamento haya determinado que no cumplen con el nivel de protección solar anunciado en su etiqueta.

El organismo ha respaldado así la denuncia que hizo pública la OCU el pasado mes de mayo, cuando tras un análisis independiente de una veintena de fotoprotectores para niños, concluyó que las cremas citadas ofrecían una protección media, muy alejada del SPF 50+.

ISDIN, una marca que se vende en farmacias con un rango de precio medio-alto y que goza de prestigio, reaccionó de inmediato a la denuncia de la OCU presentando sus propios informes sobre la calidad de sus lociones y echando por tierra las investigaciones de la plataforma de consumidores. La firma defendió que el producto denunciado respondía a un factor superior a 50 y no se quedaba en el 15, como había resultado en el estudio de la OCU, y reprochaba a esta organización que sus informes "no habían sido tenidos en cuenta". Además, argumentó que los canales de vigilancia de ISDIN no habían registrado "reclamaciones o denuncias significativas de particulares o consumidores referidas a la falta de seguridad o eficacia del producto".

En el caso de Babaria, la OCU señalaba que su aerosol fotoprotector no debía estar etiquetado con más de un SPF 30, ya que la protección que ofrecía para la piel de los menores era, simplemente, media.

La Agencia Española del Medicamento, a la que la OCU presentó su informe, validó en un primer momento tanto la investigación de la plataforma de consumidores como los informes presentados por las dos compañías afectadas, pese a lo opuesto de sus resultados. Sin embargo, y tras otros análisis independientes desarrollados por la agencia, ha acabado atendiendo a la petición de la OCU de la retirada de estos productos por no corresponderse la protección solar del etiquetado.

"Llevamos más de 40 años realizando este tipo de estudios, y esto es una victoria de toda la sociedad y de todos los consumidores", ha comentado Ileana Izverniceanu, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios, tras conocerse la decisión de la Agencia Española del Medicamento.

La OCU también ha recordado a los usuarios que tienen derecho a pedir la devolución del importe de estos productos a las compañías fabricantes y ha instado a las mismas a que faciliten a los ciudadanos estos trámites.